Am Sonntag ist es soweit: Großes SPORT.PLATZ Wien Finale am Karlsplatz!

Wien (OTS) - Nach dem fulminanten SPORT.PLATZ Wien Kick Off am 05. August 2013 beim Museumsquartier haben insgesamt tausende TeilnehmerInnen unser kostenloses Bewegungsangebot 14 Tage lang genutzt. WAT-Vizepräsidentin und Initiatorin Anja Richter: "Ich bin überwältigt von der Begeisterung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sogar während der Hitzewelle turnten hunderte Wienerinnen und Wiener mit. Sport.Platz.Wien 2013 ist bereits jetzt ein voller Erfolg, den wir mit einem fulminanten Finale am Sonntag abrunden werden."

Am 18.8. wird es nochmals besonders sportlich: Unter dem Motto "Mach dich fit - ich mach mit" wird gemeinsam mit "Fit für Österreich", allen Dachsportverbänden, dem Heeressport und der österreichischen Sozialversicherung sowie dem ORF-Landesstudio dem interessierten Publikum im Rahmen eines großen Sportfestes am Karlplatz im Bereich des Teiches die Möglichkeit geboten, selbst aktiv zu werden.

Großes Finale mit Alamande Belfor und Gewinnspiel am Sonntag um 18.00 Uhr

Auf der Bühne werden ab 15:00 Uhr die Highlights von SPORT.PLATZ Wien präsentiert. Dazu werden bei vielen Aktivstationen die unterschiedlichsten Sportarten wie Hindernis-Parkours, Crossboccia, Slackboards, Airtrack, JaKdo Cross-Fit oder Nordic Walking zum Kennenlernen für alle Altersgruppen und Interessen angeboten.

Ein Radio Wien-DJ sorgt für heiße Rhythmen und um 18:00 Uhr folgt der Höhepunkt des Tages: DYNAMIC COOL DOWN und Entspannung mit Alamande Belfor. Anschließend finden die große Schlussverlosung und die Ehrung der aktivsten WienerInnen statt.

Es gibt tolle Preise zu gewinnen: Als Hauptpreis wird ein Wellness-Wochenende Gutschein von Wiener Städtische Versicherung AG unter allen TeilnehmerInnen der letzten zwei Wochen verlost. Weitere Preise wie Geschenkkörbe, Sportgeräte, Sport- und Kulturpakete oder Sportkurse werden u.a. von REWE International AG, Der Mann, Bank Austria, Radio Wien, Echo Medienhaus zur Verfügung gestellt.

Alle sind herzlich eingeladen mitzumachen!

Anja Richter - Tel.Nr.: 0664/3812132; www.sportplatzwien.at