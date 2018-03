Litens Automotive reicht Klage wegen Patentrechtsverletzung gegen Dayco Europe S.r.l. ein

Toronto (ots/PRNewswire) - Litens Automotive Group gibt heute bekannt, dass es in Deutschland eine Klage wegen Patentrechtsverletzung gegen Dayco Europe S.r.l. eingereicht hat, um Litens Patent für einen automatischen Riemenspanner durchzusetzen.

Alex Porat, der Anwalt von Litens, erklärte: "Diese Riemenspanner werden in einer Reihe von VW und Audi-Motoren verwendet, wie unter anderem in den Dieselmotoren mit 1,4, 1,9 und 2,0 Litern aus den Jahren 2002 bis 2009. Die Spanner sind durch ein weltweites Portfolio an geistigem Eigentum geschützt, wie unter anderem mit dem europäischen Patent mit der Nr. 1 412 659, den US-Patenten mit den Nr. 7 285 065 und 7 611 431 sowie dem chinesischen Patent mit der Nr. ZL02815059.7".

Als Teil der Klage fordert Litens eine einstweilige Verfügung, welche einen Verstoss gegen Litens Patente verhindern würde.

Die Klage gegen Dayco Europe ist die Folge von kontinuierlich und weltweit durchgeführten Tests sowie Anstrengungen zur Durchsetzung der geistigen Eigentumsrechte durch die Litens Group. Litens weist Kunden zudem darauf hin, dass automatische Riemenspanner, die nicht die ursprünglichen Entwurfsparameter aufweisen, zu Motorversagen führen können.

Litens Automotive Group ist ein Full-Service-Designer und Hersteller von Kraftübertragungssystemen und Komponenten. Als etablierter, weltweit führender Anbieter mit mehr als 30 Jahren Erfahrung kann Litens auf eine lange Erfolgsgeschichte im Bereitstellen innovativer technischer Lösungen für Kraftübertragungssysteme im Automobilbereich zurückblicken. Litens wird weiterhin neue und innovative Produkte für die weltweite Automobilbranche entwickeln.

Herr Rob Laing, technischer Leiter: "Angesichts seines Engagements bezüglich Innovation, seiner enormen Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte und seines umfassenden Portfolios an geistigem Eigentum wird Litens alle verfügbaren Rechtsmittel nutzen, um die Herstellung, die Distribution und den Verkauf von Produkten aufzuhalten, die Patente verletzen."

Nähere Informationen zu Litens Automotive finden Sie auf der Website http://www.litens.com.

