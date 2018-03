Spin Master Ltd. setzt mit jüngsten Übernahmen Wachstum fort

Toronto (ots/PRNewswire) - Durch die Übernahme von Meccano (in den USA unter dem Namen Erector Set bekannt) erweitert Spin Master, der grösste Spielwarenhersteller Kanadas, sein globales Portfolio, um neue Möglichkeiten für Spass, Unterhaltung und Spiel für Kinder zu schaffen.

Spin Master Ltd., das grösste Spielwaren- und Unterhaltungsunternehmen für Kinder in Kanada, strukturiert sich im Zuge von Übernahmen und durch ein verstärktes Führungsteam um, um ein noch interessanteres Angebot an Spielwaren, Unterhaltung und Spielen zu schaffen.

Kurz nach der erfolgreichen Übernahme von Spy Gear und Perplexus hat Spin Master nun auch Meccano (in den USA unter dem Namen Erector Set bekannt) übernommen, die wohl zeitloseste Spielzeugbaukastenmarke der Welt, die auf eine Geschichte von 112 Jahren zurückblicken kann.

Spin Master ist für seine Fähigkeit bekannt, die Spielwarenindustrie umzukrempeln, und der Neuzugang Meccano bietet hochinteressante Möglichkeiten, die Marke in neue Kategorien hinein zu erweitern. Mit einem Wachstum von fast 20 % YTD 2013 konzentriert sich Spin Master strategisch darauf, viele seiner Spielzeugproduktreihen grundlegend zu erweitern, indem Unterhaltungsfunktionen, Begleitanwendungen, Spiele und digitale Erlebnisse geschaffen werden, die an den Wandel im Spielverhalten angepasst sind.

"Meccano ist ein Symbol. Das Unternehmen wurde 1901 gegründet, und es ging ihm stets um die Schaffung von Spielzeugen, mit denen Kinder und Erwachsene vollkommene neue Welten kreieren und entwickeln können", sagte Anton Rabie, Co-CEO von Spin Master Ltd. "Dieses klassische Baukastensystem hat sich mit herausragenden Produktlinien über lange Zeit bewährt, und wir freuen uns darauf, gemeinsam die Zukunft zu gestalten."

Ben Gadbois, Global President und Chief Operating Officer von Spin Master, setzt hinzu: "Wir heissen Meccano und alle seine Mitarbeiter bei Spin Master willkommen und freuen uns sehr darauf, die Marke durch unsere Innovationsprozesse und unser Vertriebsnetzwerk zu Wachstum zu verhelfen. Wir möchten dem Meccano-Führungsteam, 21 Centrale Partners und Lincoln International für ihre harte Arbeit und Sorgfalt während des Übernahmeprozesses danken."

"Wir freuen uns sehr, Teil von Spin Master zu sein, und sind begeistert von seiner Kultur und seiner Tradition kontinuierlicher Innovation", sagte Michaël Ingberg, Hauptgeschäftsführer von Meccano. "Ich respektiere das Führungsteam von Spin Master sehr und schenke ihm mein volles Vertrauen, und ich möchte Spin Master helfen, Meccano als noch besser positionierten Wettbewerber in der Baukastenkategorie aufzustellen."

Im Übernahmeprozess wurde entschieden, Meccanos Produktionsstandort und seine industriellen Einrichtungen in Calais, Frankreich, beizubehalten, um die europäischen Märkte besser bedienen zu können.

Die Gründer von Spin Master waren letztes Jahr ausserdem damit beschäftigt, Führungspersonal der Weltklasse mit nachgewiesenen Erfolgen in der Wertschöpfung und im strategischen globalen Management an Bord zu holen. So kam es, dass Ben Gadbois im Sommer 2012 als Global President und Chief Operating Officer zum Unternehmen gestossen ist. Im zweiten Quartal dieses Jahres berief das Unternehmen ausserdem Krista DiBerardino als Chief Marketing Officer und Bill Hess als EVP Operations und Chief Information Officer. Diese Neuzugänge waren eine entscheidende Hilfe für Spin Master, um seine aggressiven globalen Wachstumspläne im Spielwaren-, Unterhaltungs-und Gaming-Segment voranzutreiben.

Informationen zu Spin Master Ltd.

Spin Master ist ein in mehreren Kategorien aktives Unterhaltungsunternehmen für Kinder, das seit 1994 Unterhaltungsprodukte für Kinder aus aller Welt entwirft, entwickelt, herstellt und vermarktet und als globaler Wachstumsführer in der Spielwarenbranche geschätzt wird. Am bekanntesten ist Spin Master für das Action-Phänomen für Jungen, den Gewinner von Boy's Toy of the Year 2009-2010, Bakugan Battle Brawlers(TM), und die preisgekrönten Air Hogs(R), Aquadoodle(TM), Spin Master Games(TM) mit den beliebten Hedbanz(TM), Tech Deck(TM), Zoobles(TM) and SpyGear(TM). Mit der Gründung von Spin Master Entertainment, einer Tochtergesellschaft, die sich um die Gestaltung, Entwicklung und Produktion von Fernseh-und anderen Medienprodukten kümmert, ist das Unternehmen auch in den Bereich der Kindermedien eingestiegen. Spin Master beschäftigt über 900 Menschen und unterhält Niederlassungen in Toronto, Los Angeles, London, Paris, Hongkong, Mexico City, München und Mailand. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.spinmaster.com

Informationen zu Meccano:

Meccano wurde 1901 von Frank Hornby in England als Modellspielzeug-Baukastensystem aus wiederverwendbaren Metallstreifen, Platten, Winkelstücken, Rädern, Wellen und Zahnrädern erfunden, die durch Muttern und Schrauben zusammengehalten werden. Das Spielzeug wird seit 1913 unter der Marke "Erector Set" in den USA verkauft. Mit Meccano können betriebsfähige Modelle und mechanische Vorrichtungen konstruiert werden; es hat zahllose Ingenieure, Designer, Architekten und Kreative aller Altersgruppen inspiriert. Moderne Versionen enthalten neue Technologien, die das Bauen auch für die kleinsten Kinder einfacher gestalten. Spielwarenprodukte von Meccano/Erector Set werden gegenwärtig in über 50 Ländern verkauft. Ein grosser Teil der Produktpalette von Meccano wird in Frankreich im historischen Werk in Calais hergestellt. http://www.meccano.com

