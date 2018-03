EANS-Adhoc: Century Casinos gibt Ergebnis für das Zweite Quartal 2013 bekannt (mit Dokument)

14.08.2013

Colorado Springs, Colorado, 14. August 2013 - Century Casinos, Inc. (NASDAQ Capital Market® und Wiener Börse: CNTY) gab heute das Ergebnis für das am 30. Juni 2013 endende zweite Quartal bekannt.

Highlights_Zweites_Quartal_2013

Nettoerlöse: $28,3 Mio. (plus 59% gegenüber Q2 2012)

Bereinigtes EBITDA: $3,9 Mio. (plus 34% gegenüber Q2 2012)

Nettogewinn: $3,7 Mio. (plus 219% gegenüber Q2 2012)

Gewinn pro Aktie $0,15 (plus 200% gegenüber Q2 2012) Im April 2013 wurde der Anteil an Casinos Poland Ltd. auf 66,6% aufgestockt,

seither wird das operative Ergebnis dieser Gesellschaft im Rahmen der Konsolidierung miteinbezogen. Verglichen mit Vorperioden ergeben sich Steigerungen, die im Wesentlichen darauf zurückzuführen sind. Das bis dahin gehaltene Anteilsdrittel haben wir vor der mehrheitlichen Übernahme nach der Equity-Methode bilanziert. Im Nettogewinn des zweiten Quartals ist ein Betrag von $2,1 Millionen enthalten, um den der bisher gehaltene Anteil aufzuwerten war.

,,Wir konnten ein hervorragendes Quartalsergebnis verbuchen" sagten Erwin Haitzmann und Peter Hötzinger, Co CEOs von Century Casinos und setzten fort:

,,Der Abschluss der Casinos Polen Akquisition führte zu einem unmittelbaren Anstieg unserer Nettoerlöse und selbst ohne Berücksichtigung des Einmaleffekts aus dem vorteilhaften Unternehmenserwerb in Polen wäre unser Nettogewinn um 38% und der Gewinn pro Aktie von $0,05 auf $0,07 angewachsen. Mit einem sehr solides Bilanzbild, einem Buchwert pro Aktie von $4,98 und mit bei der ,,Bank of Montreal" zusätzlich abrufbaren Finanzmitteln sind wir für weiteres Wachstum gut positioniert."

Highlights_erstes_Halbjahr_2013:

Nettoerlöse: $46,3 Mio. (plus 31% gegenüber erstem Halbjahr 2012)

Bereinigtes EBITDA: $7,1 Mio. (plus 26% gegenüber erstem Halbjahr 2012)

Nettogewinn: $5,3 Mio. (plus 133% gegenüber erstem Halbjahr 2012)

Gewinn pro Aktie $0,22 (plus 120% gegenüber erstem Halbjahr 2012)

Per 30. Juni 2013 betrugen die liquiden und liquiditätsnahen Mittel des Unternehmens $28,2 Mio. und die Finanzverbindlichkeiten $16,4 Mio.

Über Century Casinos, Inc.:

Century Casinos, Inc. ist ein internationales Casinounternehmen, das das Century Casino & Hotel in Cripple Creek, Colorado, das Century Casino & Hotel in Central City, Colorado, sowie das Century Casino & Hotel in Edmonton, Kanada und das Century Casino in Calgary, Kanada, besitzt und betreibt. Weiters betreibt die Gesellschaft zwölf Casinos an Bord von Luxus-Kreuzfahrtschiffen (Regatta, Nautica, Marina, Riviera, Mein Schiff 1, Mein Schiff 2, Wind Surf, Wind Star, Wind Spirit, Seven Seas Voyager, Seven Seas Mariner und Seven Seas Navigator). Über ihre österreichische Tochtergesellschaft, Century Casinos Europe GmbH, hält das Unternehmen 66,6% der Anteile an Casinos Poland Ltd., dem Eigentümer von neun Casinos in Polen. Die Gesellschaft betreibt auch das Casino im Radisson Aruba Resort, Casino & Spa auf Aruba in der Karibik. Century Casinos, Inc. verfolgt laufend weitere internationale Casino-Projekte in verschiedenen Entwicklungsstufen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage unter www.centurycasinos.com. Die Aktien der Gesellschaft werden unter dem Tickersymbol CNTY am NASDAQ Capital Market® und im Prime Market Segment der Wiener Börse gehandelt.

