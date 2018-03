BZÖ-Widmann: Wofür braucht die FPÖ überhaupt ein Programm?

Österreich braucht keine blauen Verantwortungsverweigerer

Wien (OTS) - "Wofür braucht die FPÖ überhaupt ein Programm? Sie will nicht regieren und weigert sich Verantwortung zu übernehmen. Außerdem sind für Strache und Kameraden sowieso die Ausländer an allem Schuld. Österreich braucht keine blauen Verantwortungsverweigerer, sondern Problemlöser wie das BZÖ mit Josef Bucher", so BZÖ-Bündnissprecher Rainer Widmann zu heutigen FPÖ Programmpräsentation.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ