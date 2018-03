SP-Deutsch: Wiener SPÖ setzt auf direkten Kontakt mit WienerInnen

Wiener Spitzenkandidat Rudolf Hundstorfer im Zentrum der aktuellen Plakatkampagne

Wien (OTS/SPW) - Eine neue Plakatkampagne und zahlreiche Aktivitäten im öffentlichen Raum präsentierte am Mittwoch der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch. "Unsere MitarbeiterInnen, AktivistInnen, die KandidatInnen und - ganz besonders hervorzuheben - unsere vielen ehrenamtlichen Unterstützerinnen sind voll motiviert", freut sich Deutsch auf die kommenden Wochen innerhalb der großen Wiener SPÖ-Wahlbewegung.****

Schon den ganzen Sommer hindurch und noch bis Ende August suchen MandatarInnen und AktivistInnen der Wiener SPÖ - wie die letzten Jahre - das Gespräch mit Badegästen vor Wiener Bädern. Mit großer Begeisterung schon mehrfach dabei: Bundesminister und Wiener SPÖ-Spitzenkandidat Rudolf Hundstorfer.

Dessen Kampf um jeden Arbeitsplatz steht ab sofort auch im Mittelpunkt einer wienweiten Plakatkampagne. Schließlich hat er in seiner Funktion als Arbeits- und Sozialminister zu einem beträchtlichen Teil dazu beigetragen, dass Österreich die internationale Wirtschaftskrise überdurchschnittlich gut meistert. Die von ihm initiierte Ausbildungsgarantie bietet - anders als in vielen Staaten Europas - Jugendlichen hier Zukunftsperspektiven.

In rund einer Woche, exakt am Freitag, dem 23. August, startet dann die Wiener SPÖ-Roadshow durch die Bezirke, bei der Spitzenkandidat Rudolf Hundstorfer und zahlreiche SPÖ-NationalratskandidatInnen für Gespräche zur Verfügung stehen. Eine Fortsetzung findet selbstverständlich auch die Wiener SPÖ-Hausbesuchsaktion, die seit Monaten erfolgreich in ganz Wien durchgeführt wird.

"Vor uns steht ein ambitioniertes Programm, zu welchem sich in den nächsten Wochen noch zahlreiche Highlights hinzugesellen werden, ehe es am 29. September dann endgültig darum geht, durch eine gestärkte Sozialdemokratie der sozialen Gerechtigkeit im Land ein noch größeres Augenmerk zu verschaffen!", schloss Deutsch.

HINWEIS: Unter www.wien.spoe.at steht das neue Wiener SPÖ-Plakat zum Download bereit.

(Schluss) ah

