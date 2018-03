Stronach/Lugar: Lehrerdienstrecht muss vor der Wahl beschlossen werden

Team Stronach fordert totale Schulautonomie - Gewerkschaftseinfluss weiter zurückdrängen, "Problemlehrer" sollen als "Unterstützungspersonal" eingesetzt werden

wien (OTS) - Team Stronach Klubobmann Robert Lugar forderte heute im Rahmen einer Pressekonferenz den Beschluss des Lehrerdienstrechts noch vor der Nationalratswahl. "Die lange Begutachtungszeit ist völlig überflüssig, weil die Eckpunkte sowieso schon bekannt sind. Offenbar betreiben SPÖ und ÖVP nur ein Scheingefecht. Und nach der Wahl sind die Karten neu gemischt. Das Team Stronach wird nicht zulassen, dass SPÖ und ÖVP das Thema vor der Wahl vom Tisch wischen und daher kurz vor Ende der Begutachtungsfrist seine Nationalratssondersitzung einberufen und den rot-schwarzen Lehrerdienstrechtsentwurf beantragen. Das wird zur Nagelprobe, ob es der Regierung ernst ist", so Lugar.

Inhaltlich geht Lugar der rot-schwarze Entwurf nicht weit genug. Es könne nicht sein, dass das neue Dienstrecht nicht für bestehende Lehrer gelte. Auch die fünfjährige Übergangsfrist sei viel zu lange. "Die Regierung hat aber wenigstens begriffen, dass sie sich von der Gewerkschaft nicht an der Nase herumführen lassen darf. Die Lehrergewerkschaft ist in dieser Frage kein Sozialpartner, sondern nur beratendes Gremium und daher muss ihr Einfluss zurückgedrängt werden. Wir brauchen keine Schattenregierung, die nur blockiert. Außerdem ist es den beamteten Lehrern verboten, zu streiken, was Arbeitsrechtsprofessoren auch bestätigen", sagte Lugar.

Der Team Stronach Klubobmann verlangte weiters, dass die ca. 6.000 Problemlehrer, die für den Unterricht nicht geeignet sind, als "Unterstützungspersonal" - etwa für Verwaltungstätigkeiten -eingesetzt werden. "Hier tun wir der Gewerkschaft einen Gefallen, die ja ein solches Personal einfordert", so Lugar.

Das Team Stronach will als weiteren Schritt eine totale Autonomie der Schulen umsetzen. Nach dem Vorbild der Universitäten sollen die Schulen ausgegliedert und die Lehrer nicht mehr Beamte, sondern Vertragsbedienstete sein. "Die Direktoren sollen sich ihr Lehrpersonal selbst aussuchen können und der Schulbetrieb von einem Aufsichtsrat kontrolliert werden", erklärte Lugar.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at