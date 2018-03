NEWS findet Kinderbraut aus Youtube-Video

Nada, 11: "Bin lieber tot als verheiratet"

Wien (OTS) - In der heute erscheinenden Ausgabe von NEWS spricht erstmals jenes 11-jährige Mädchen aus dem Jemen, dessen Youtube-Video vor drei Wochen um die Welt ging. Mehr als acht Millionen Menschen sahen bislang den Clip, in dem Nada al-Ahdal schildert, dass sie von zuhause weglief, um einer drohenden Zwangsverheiratung zu entgehen. Nun gelang es NEWS, die inzwischen untergetauchte Nada zu finden.

Im Exklusiv-Interview mit NEWS erzählt Nada, wie sie erfuhr, dass ihre Eltern planten, sie mit einem um 40 Jahre älteren Mann zu verheiraten. Sie sagt: "Bevor ich auch heiraten muss, bringe ich mich um, das weiß ich ganz genau!" Nada berichtet schließlich von ihrer Flucht und erklärt, wie das Video entstand: "Niemand hat mir dabei geholfen. Ich sage darin einfach, was ich denke und fühle."

Nada, die mittlerweile von Islamisten in ihrer Heimat Jemen bedroht wird, nimmt in NEWS auch zu den Vorwürfen Stellung, sie hätte die ganze Geschichte nur erfunden: "Wenn es nicht stimmt, was ich sage, warum wird dann meine Schwester, die ein Jahr älter ist als ich, in ein paar Wochen verheiratet?" Nada lebt mittlerweile mit ihrem Onkel an einem geheimen Ort und hofft, bei ihm bleiben zu können: "Es kann doch meine Eltern nicht glücklich machen, wenn ich unglücklich bin."

