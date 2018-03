Wer entscheidet Gesundheit?

Gesundheitsreform ein thematischer Schwerpunkt bei den Alpbacher Gesundheitsgesprächen 2013. Pharmig auch heuer Mitveranstalter der Alpbacher Gesundheitsgespräche.

Wien (OTS) - Die Gesundheitsreform ist beschlossen, dennoch ist die Frage, wer über Gesundheit entscheidet, eine komplexe. Es sind nicht nur die Strukturen, es sind Lebensstilentscheidungen auf individueller Ebene. "Diese Themenstellung scheint viele zu interessieren. Ein dementsprechend spannendes Programm erwartet die Teilnehmer bei den Alpbacher Gesundheitsgesprächen 2013", so Dr. Jan Oliver Huber, Generalsekretär der Pharmig, die auch heuer wieder Mitveranstalter ist. Huber verleiht der Hoffnung Ausdruck, dass die in Alpbach in den Diskussionen erarbeiteten Vorschläge von der Politik und den Verantwortlichen im Gesundheitswesen nicht nur vor der Nationalratswahl große Aufmerksam bekommen, sondern dass diese in der nächsten Zeit auch in Ergebnisse umgesetzt werden.

Hilfreich kann dabei ein Blick über die Grenzen sein. Daher wurden beim Programm neue Akzente gesetzt. So werden die Gesundheitssysteme wichtiger Nachbarländer, die Herausforderungen und die jeweiligen Lösungsansätze in einem eigenen Panel beleuchtet werden.

In Österreich wurden mit dem Gesundheitsziele-Gesetz jüngst die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen neue definiert, um stärkere Veränderungen zum Wohle des Patienten zu ermöglichen. "Nun gilt es, den Mut zu entwickeln, Verbesserungspotenziale in Ergebnisse umzusetzen. Dass Prävention dabei in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen wird, steht seit Längerem außer Zweifel. Nicht zuletzt deshalb hat die Bundesregierung dafür 150 Mio. Euro bereitgestellt", so Huber.

Die Pharmawirtschaft, gemeinsam mit der Sozialversicherung und den Krankenkassen fördern heuer in ihrem gemeinsamen Gremium Gesundheitsziele Projekte in Bezug auf Prävention im Bereich psychosozialer Gesundheit und Sucht. Die Grundlage für die bereits laufenden konkreten Projekte liegt in einer Vereinbarung der Pharmawirtschaft mit der Sozialversicherung und den Krankenkassen im Zuge des Rahmen-Pharmavertrages, 6,75 Mio. Euro für Präventions- und Kindergesundheitsprojekte bereit zu stellen. Damit werden bis 2015 Leuchtturmprojekte gefördert, die nach positiver, transparenter Evaluierung in die Regelversorgung übernommen werden sollten.

"Auch damit beweist die Pharmawirtschaft ihr Engagement, das solidarische Gesundheitswesen fit für die Zukunft zu machen", erklärt Huber. Es geht um den sogenannten Best-Point-of-Care, also die optimale Versorgung der Patienten in Österreich und deren Versorgung mit innovativen medizinischen Leistungen. Mit Blick auf Alpbach sagt Huber: "Ich freue mich über den großen Erfolg des partizipativen Settings der Alpbacher Gesundheitsgespräche, das wir seit 2011 etabliert haben. Dass die verstärkte Einbindung der Teilnehmer richtig ist, spiegelt sich im starken Interesse der Besucher der Gesundheitsgespräche wider."

Über die Pharmig: Die Pharmig ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband 120 Mitglieder (Stand August 2013), die den Medikamenten-Markt zu fast 100 Prozent abdecken. Die Mitgliedsunternehmen der Pharmig bieten Arbeitsplätze für ca. 10.000 Beschäftigte.

