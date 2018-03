APA-Science Dossier: (Un)heimliche Innovationsriesen

Die Erfolgsstrategien der versteckten Marktführer: Neues Dossier zum Thema "Hidden Champions" online auf science.apa.at

Wien (OTS) - Man nennt sie Leitbetriebe, "Hidden Champions" -neuerdings auch "Frontrunner" - und je nach Definition und Untersuchungsdesign gibt es davon in Österreich knapp über hundert bis mehrere hundert Unternehmen. Meistens sind diese Firmen Marktführer in ihren Nischen und bestechen durch immense Innovationskraft. Im aktuellen Dossier hat sich APA-Science angesehen, welche Strategien die versteckten Marktführer so erfolgreich machen.

Georg Jungwirth von der Fachhochschule Campus 02 in Graz, Thomas Haller von Simon-Kucher & Partners, Peter Haric von Leitbetriebe Austria: Sie alle beschäftigen sich seit Jahren mit dem Thema Hidden Champions in Österreich. Gemeinsam mit Gastkommentaren von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), dem Österreichischen Patentamt und dem Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) und weiteren Experten werfen sie Licht auf ein Phänomen, das auch außerhalb der Fachwelt immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Nicht zuletzt kommen innerhalb des Dossiers auch einige Hidden Champions aus der heimischen Wirtschaft selbst zu Wort und zeichnen ihre individuellen Wege nach - von der Idee zum Marktführer.

Das Dossier auf APA-Science:

http://science.apa.at/Dossier/Hiddenchampions

Zusätzlich erscheint Ende August eine Science-Spezialausgabe des Kundenmagazins APA-Value (http://value.apa.at). Das APA-Science Spezial 2013 ist auch für Android, iPad bzw. iPhone sowie Windows 8 erhältlich und in allen App-Stores unter "APA-Value" abrufbar.

APA-Science - ein Netzwerk der APA

Bildung, Forschung, Technologie und Innovation - APA-Science ist das österreichische Kommunikationsnetzwerk für Zukunftsthemen. Initiiert von der APA - Austria Presse Agentur bietet die Plattform science.apa.at fundierte Berichterstattung zu Forschungs- und Bildungsthemen und aktuelle Beiträge von führenden Playern der österreichischen Wissenschaftslandschaft.

APA-Science hat zum Ziel, gemeinsam mit seinen Partnern die österreichische Forschung im In- und Ausland sichtbar zu machen und damit Neugierde auf wissenschaftliche Themen in der Öffentlichkeit zu wecken.

