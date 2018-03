Sima: ÖkoBusinessPlan-Betrieb Cateringsolutions spart über 14 Tonnen an Lebensmittelabfällen

"Verputzen statt verschwenden" - aktuelle Kampagne der Stadt Wien zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen im Restmüll

Wien (OTS) - Im Rahmen der aktuellen Kampagne der Stadt Wien "Verputzen statt verschwenden" zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen im Restmüll besuchte Umweltstadträtin Ulli Sima heute einen ÖkobusinessPlan-Betrieb, der ebenfalls auf dieses Thema setzt. Der Lieferservice webrestaurant der Firma Cateringsolutions GmbH punktet nicht nur täglich mit köstlichem Mittagessen, sondern auch mit einem durchdachten Umweltkonzept. Dieses trägt dazu bei, die Menge an Lebensmittelabfällen entscheidend zu minimieren. "Ich freue mich, dass es in Wien zahlreiche innovative Betriebe gibt, die sich dieses Themas annehmen, gerade in der Gastronomie gibt es logischerweise ein enormes Potential, Lebensmittelabfälle zu verringern", gratuliert Sima dem Geschäftsführer vom webrestaurant, Christian Chytil, zu seinen Erfolgen. Die ausgeklügelte Verknüpfung der Bestelldaten mit dem Lebensmitteleinkauf hat die Abfälle von nicht gebrauchten Lebensmitteln und Gerichten, die durch Überproduktion entstehen, deutlich reduziert.

Das Unternehmen - Gewinner des Umweltpreises 2012

Die Cateringsolutions Gmbh ist seit Jahren ein erfolgreicher fixer Bestandteil der heimischen Catering-Szene. Der Caterer bereitet kreative Speisen mit höchstem Qualitätsanspruch für zahlreiche Events zu und hat mit dem webrestaurant www.webrestaurant.at ein logistisch und ökologisch bemerkenswertes Mittags-Zustellservice entwickelt. Die konsequente Umsetzung des Umweltgedankens in allen Bereichen - von der Beschaffung über die Routenplanung bis zu Verpackung und Mehrweggeschirr - hat auch die Jury des Umweltpreises im Rahmen des ÖkoBusinessPlan Wien überzeugt und das Unternehmen mit dem Umweltpreis 2012 ausgezeichnet.

14,3 Tonnen Lebensmittelabfälle eingespart

Porzellangeschirr und Thermoboxen statt Einwegpackungen und elektronische Lieferscheine sind eine Selbstverständlichkeit. Besonders raffiniert: Durch die Verknüpfung der Bestelldaten mit einer automatischen grammgenauen Berechnung der notwendigen Mengen der Lebensmittel für den Einkauf wurde das Abfallaufkommen punkto Lebensmittelresten deutlich reduziert. Innerhalb von drei Jahren konnte der Betrieb mit seinen Maßnahmen 14,3 Tonnen Lebensmittelabfälle und 31,4 Tonnen Verpackungsabfälle einsparen.

"Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sehen wir weniger als Marketingtools, sondern vielmehr als Chance. In unserer Küche haben saisonale Lebensmittel von regionalen Anbietern Vorrang, Abfallvermeidung und -trennung schreiben wir groß, der sorgfältige Umgang mit Energieressourcen ist für uns selbstverständlich. Das Beratungsprogramm des ÖkoBusinessPlan Wien gab uns einen Anreiz, auch künftig auf das umweltschonende Management unserer Geschäftsbereiche größten Wert zu legen", so Christian Chytil, Firmenchef von Cateringsolutions.

15 Jahre ÖkoBusinessPlan Wien

Gemeinsam mit erfahrenen UnternehmensberaterInnen machen sich die Betriebe im Rahmen des ÖkobusinessPlans auf die Suche nach Einsparpotenzialen und reduzieren Schritt für Schritt den Energiebedarf, das Abfallvolumen oder den Ressourceneinsatz des Unternehmens. "Wiens Betriebe haben in Sachen Umwelt- und Klimaschutz die Nase vorn, nicht zuletzt durch die Unterstützung des ÖkoBusinessPlan", freut sich Umweltstadträtin Ulli Sima. "Insgesamt haben die Betriebe in den letzten 15 Jahren die stolze Summe von 115,5 Mio. Euro an Betriebskosten eingespart. Der ÖkoBusinessPlan ist die perfekte Win-win-Strategie, sowohl die Betriebe als auch unsere Umwelt profitieren. Ein Schwerpunkt des Umweltprogramms ist auch die Vermeidung von Lebensmittelabfällen, die derzeit auch im focus der aktuellen Kampagne der Stadt Wien steht.

Verputzen statt verschwenden: Breite Kampagne der Stadt Wien

Lebensmittel im Wert von 400 Euro landen pro Wiener Haushalt jährlich im Müll. Diese alarmierende Botschaft soll die Wienerinnen und Wiener wachrütteln, sorgsamer mit ihren Lebensmittel umzugehen, bewusster einzukaufen und in der Folge weniger in den Restmüll zu schmeißen. "Wir alle kennen das nur allzu gut: man geht einkaufen, kauft zu viel, lagert im Kühlschrank, die Ware läuft ab und landet ungeöffnet - oft aber noch genießbar - im Mistkübel", so Umweltstadträtin Ulli Sima. Sie will mit der aktuellen Kampagne der Initiative "natürlich weniger Mist" einen intensive Diskussion auslösen, Bewusstsein für einen sensiblen Umgang mit Lebensmitteln schaffen und konkrete Tipps zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen geben. Dies führt zur Entlastung der Umwelt und der Geldbörsen der Wienerinnen und Wiener. Im Rahmen der Kampagne lädt Sima am 29. August zur Gratis-Film-Vorführung "Taste the waste", dem aufrüttelnden Film von Valentin Thurn.

Alle Infos zur Kampagne und zu praktischen Tipps zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen auf www.wenigermist.at

