FP-Jung: Verkehrschaos, Fluglärm und Prostitution in Liesing

Rathaus-SPÖ macht Bezirk zum Schuttabladeplatz für Probleme

Wien (OTS/fpd) - Die tägliche Staumeldung von der Breitenfurterstraße/Willergasse im Verkehrsfunk ist längst Routine geworden, dabei ist der Berufsverkehr noch " in den Ferien". Überall in Liesing wird massiv gebaut, auf die fehlende Infrastruktur (Straßen, Öffis, Kinderbetreuung), besonders im Raum Rodaun, wird keine Rücksicht genommen. Ob der Hintergrund der Bauträger (z.B. in der Kaltenleutgebnerstraße) dazu beiträgt, wird gefragt werden müssen. Glaubhafte Lösungen bietet der, vom damaligen SPÖ-Stadtrat Schicker im Stich gelassene Bezirk nicht an, kritisiert der Liesinger FPÖ-Obmann, LAbg. Mag. Wolfgang Jung.

Wie es um die "Verbesserungen" beim Fluglärm wirklich bestellt ist, konnten die Betroffenen in den letzten Wochen selbst feststellen. Eine Veranstaltung mit den Leidtragenden steht ja demnächst ins Haus. Und jetzt will man auch noch die gesamte Straßenprostitution Wiens nach Liesing, einschließlich damit verbundenem Dreck, Kleinkriminalität und Gewalt auslagern. Die Stadträtin reduziert ihre Verantwortung auf die - durch ihr Pfuschgesetz formal erlaubte -Anbahnung und sorgt sich um die Gunstgewerblerinnen. Dass die Ausübung in Autos und im Freien, kontrolliert durch bulgarische Zuhälter, mittlerweile auf die angrenzenden Straßen übergegriffen hat, interessiert sie nicht.

"Wir Freiheitliche werden diesem Treiben jedenfalls nicht tatenlos zusehen und die Probleme, wenn nötig auch auf der Straße und gemeinsam mit den Bürgern deutlich machen. Schritte dafür sind schon in Vorbereitung. Wenn sich Frauenberger als Vertreterin der Sex"arbeiterInnen" sieht, dann stehen wir für die Wienerinnen und Wiener ein", verspricht Jung abschließend. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/ 4000 81794