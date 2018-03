Moser zu Waldhäusl: Hören Sie auf Bevölkerung zu verunsichern!

115 Hochwasserschutzanlagen in Bau - 860 Mio. Euro Investition in nächsten zehn Jahren 115 Hochwasserschutzanlagen in Bau - 860 Mio. Euro Investition in nächsten zehn Jahren

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Herr Waldhäusl, hören Sie auf die Bevölkerung zu verunsichern! Beim Hochwasser hat Sie niemand gesehen, jetzt soll tagtäglich die Arbeit des Landes schlechtgeredet werden um von den eigenen internen Querelen und dem Postenschacher bei der FPÖ in Niederösterreich abzulenken", kommentiert VP-LAbg. Karl Moser heutige Aussagen der FP NÖ.

"Anscheinend ist es Herrn Waldhäusl entgangen, dass in den letzten Jahren 600 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert worden sind und damit 300 Projekte fertiggestellt wurden. Derzeit sind 115 Hochwasserschutzanlagen in Bau wodurch in den nächsten 10 Jahren weitere 860 Millionen Euro investiert werden", so Moser.

