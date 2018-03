ÖAMTC: Heuer bereits 61 Motorradfahrer ums Leben gekommen

Club-Experte rät zu defensiver Fahrweise und realistischer Selbsteinschätzung

Wien (OTS) - Für den morgigen Feiertag sind beste Wetterbedingungen für eine Motorrad-Tour vorhergesagt. "Motorradfahren ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Man sollte aber das damit verbundene Risiko keinesfalls unterschätzen", sagt ÖAMTC-Verkehrsexperte Markus Schneider. Dass eine Ausfahrt mit dem Motorrad gefährlich sein kann, belegen die Zahlen. Laut BMI wurden bis 12. August 2013 in Österreich 61 Motorradfahrer im Straßenverkehr getötet. Zum Vergleich: 2012 waren es 43 im gleichen Zeitraum.

Auch das prognostizierte Schönwetter birgt Gefahrenpotential, wie der ÖAMTC-Experte erklärt: "Aus der Unfallforschung wissen wir, dass rund 80 Prozent der Motorrad-Unfälle im Sommer bei trockener Fahrbahn passieren." Mit ein Grund dafür ist, dass viele Biker das eigene Können gerade bei sehr guten äußeren Bedingungen nicht realistisch einschätzen.

Damit ein Ausflug mit dem Motorrad nicht im Krankenhaus endet, hat der ÖAMTC-Experte einige Tipps parat. "Strecke und Dauer der Tour müssen dem eigenen Können angepasst werden", rät Schneider. "Außerdem sollte man unbedingt Abstand und Geschwindigkeit beachten und generell eine defensive Fahrweise an den Tag legen." Ganz wichtig:

Gerade als Zweirad-Fahrer ist es von Bedeutung, mit etwaigen Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer zu rechnen.

Aber der ÖAMTC-Experte nimmt auch die anderen Kraftfahrer in die Pflicht. "Fahrzeuglenker müssen im Sommer speziell auf Freilandstraßen immer mit Bikern rechnen. Das gilt auch für die Lenker landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge." Eine große Gefahr liegt in der schlanken Silhouette eines Motorradfahrers, die oft schlecht sichtbar ist. Das kann beim Einbiegen in Freilandstraßen, beim Linksabbiegen und beim Überholen schnell zu gefährlichen Situationen führen. "Gegenseitige Rücksichtnahme ist gerade im Sommer, wenn auf den Straßen viel los ist, das oberste Gebot", appelliert Schneider abschließend an alle Verkehrsteilnehmer.

