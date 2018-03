VP-Malle: Seenankauf etwa ein weiterer blauer Korruptionsteich?

Ungereimtheiten im Zusammenhang mit Handlungen Freiheitlicher beim Seenankauf treten ans Tageslicht. Spannung für die nächsten Sitzungen des U-Ausschusses "garantiert!".

Klagenfurt (OTS) - "Die bisher dem U-Ausschuss übermittelten Beweismittel bringen einiges an Ungereimtheiten ans Tageslicht" zieht ÖVP-Clubobmann-Stv. Mag. Markus Malle eine Zwischenbilanz des bisherigen Aktenstudiums. Wo Ungereimtheiten vorhanden sind, waren und sind die Freiheitlichen in Kärnten zuhause. So liegt der Verdachtsmoment vor, dass die bestimmenden Hauptprotagonisten des Ankaufes im Jahr 2007 einzig und allein Jörg Haider und seine "Beiwagerl", vor allem sein damaliger Sozius und Büroleiter Harald Dobernig, waren.

So wird Dobernig als "erste Ansprechperson" seitens des Landes genannt, der sich die externen Gutachter und Berater zur Seite geholt haben soll. "Die Auftragsvergaben, deren inhaltliche Korrektheit und die honorarmäßige Angemessenheit werden von mir im U-Ausschuss größtmögliche Aufmerksamkeit geschenkt werden", versichert Malle, der im Vorfeld auf die nächsten Sitzungen noch weitere zu klärende Verdachtsmomente sieht: "War es Zufall oder doch Bestimmung, dass die BAWAG-PSK in weiterer Folge als Bestbieter für die Kredtifinanzierung des Ankaufes hervorgegangen ist? Großes Tabu-Thema für die blauen Drahtzieher war anscheinend auch die Darstellung der Kaufpreisfindung des "unverhandelbaren" Gesamtpaketes?"

Deswegen fordert VP-Malle umgehend die Veröffentlichung aller Angebote für die Kreditfinanzierung des Seenankaufes, insbesondere jener Kreditinstitute, die unterlagen. "Es stellt sich die Frage, ob die SPÖ/ÖGB-Bank BAWAG ein drittes Mal von diesem blauen Deal profitiert hat", schließt VP-Malle.

