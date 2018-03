Entwicklungsagentur Kärnten GmbH: Standortvermarktung und Betriebsansiedlung in Kärnten ist unser Auftrag

Entwicklungsagentur Kärnten (EAK): Aktive Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Kärnten im In- und Ausland zeigt Erfolge, neue Arbeitsplätze entstehen.

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Die Entwicklungsagentur Kärnten GmbH (EAK), für Betriebsansiedelungen zuständige Landesgesellschaft in Kärnten, hat seit 1999 über 3.200 Ansiedlungs- und Expansionsprojekte betreut, 312 Ansiedlungsprojekte in Kärnten realisiert und dadurch rund 5.700 neue Arbeitsplätze in Kärnten geschaffen. Darunter sind Leuchtturmprojekte wie die Ansiedlung von Bosch Mahle Turbo Systems Austria in St. Michael ob Bleiburg, Danieli Engineering & Services in Völkermarkt oder Sinnex Innenausbau in Griffen. Die Hauptzielmärkte sind Deutschland, Italien und Slowenien.

"Meldungen in italienischen Medien bezüglich der Beendigung von Ansiedlungsaktivitäten sind missverständlich", klärt Sabrina Schütz-Oberländer, Geschäftsführerin der Entwicklungsagentur Kärnten GmbH. Die Themen Wirtschaftsförderung, Beteiligungen und Betriebsansiedlungen sind jetzt und auch in Zukunft wichtige Säulen für den Wirtschaftsstandort Kärnten. Im Zuge der Neustrukturierung der Landesgesellschaften in Kärnten werden diese Geschäftsbereiche konsolidiert, um Synergien besser nutzen und Kunden optimaler bedienen zu können.

Die jahrelange Aufbauarbeit in den Zielmärkten der EAK zeigt Erfolge. Seit dem Frühjahr 2012 verzeichnet man verstärktes Interesse auch von italienischen Unternehmen. Aktuell bearbeitet die Entwicklungsagentur 184 Projekte, davon sind 128 Anfragen von italienischen Unternehmen.

Sabrina Schütz-Oberländer, Geschäftsführerin der EAK: "Das Interesse von expandierenden Unternehmen an Kärnten ist merkbar gestiegen. So haben sich allein die Anfragen aus Italien im Vergleich zu vorherigen Jahren fast verdoppelt. Viele Unternehmen sind derzeit auf der Suche nach alternativen oder zusätzlichen Standorten. Diese Betriebe schauen sich aber nicht nur in Österreich, sondern zumindest europaweit um. Kärnten steht in einem harten Standortwettbewerb mit anderen Regionen, vor allem mit den ebenso grenznahen Ländern Slowenien und Schweiz. Durch eine aktive Standortvermarktung und die professionelle Präsentation der Standortvorteile gelingt es, diese Unternehmen anzusprechen. Wir vermarkten den Wirtschaftsstandort Kärnten nicht nur in Italien, sondern auch in unseren anderen Zielmärkten wie Deutschland und Slowenien."

Die österreichische Bundesansiedlungsagentur ABA-Invest in Austria bestätigt das große Interesse italienischer Unternehmen an Österreich bzw. Kärnten. "Unsere Aufgabe ist es den Wirtschaftsstandort Österreich im Ausland zu positionieren und ausländische Investoren nach Österreich zu holen. Dabei arbeiten wir sehr eng mit den Ansiedlungsagenturen der Bundesländer zusammen. Aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Entwicklungsagentur Kärnten konnten wir letztes Jahr von den 22 realisierten italienischen Ansiedlungen 17 Projekte in Kärnten umsetzen", erklärt Dr. René Siegl, Geschäftsführer ABA-Invest in Austria.

