Adblock Plus startet für Internet Explorer: Aufdringliche Online-Werbung jetzt auch im Microsoft-Browser blocken

Firefox, Internet Explorer und Chrome: Werbeblocker nun für fast alle Internetnutzer in Deutschland verfügbar

Browsererweiterung basiert auf der Software von "Simple Adblock"

Den beliebten Werbeblocker Adblock Plus (www.adblockplus.org) gibt es ab sofort auch für den Internet Explorer. Das Add-on lässt sich in Sekundenschnelle im Browser installieren und blockiert anschließend aufdringliche Online-Werbung: Blinkende Animationen, nervende Sounds, auffällige Pop-ups und störende Werbespots vor Internetvideos werden Nutzern nicht mehr angezeigt. Die kostenfreie Browsererweiterung ist bereits für Firefox, Chrome und Opera sowie als Android-App erhältlich und hat weltweit mehr als 60 Millionen aktive Nutzer. Das Add-on ist für den Internet Explorer mit allen Windows-Versionen außer Windows 8 Modern UI kompatibel und kann unter folgendem Link aktiviert werden: http://adblockplus.org/de/internet-explorer

Der Internet Explorer ist der nach Firefox am zweithäufigsten genutzte Webbrowser in Deutschland.* "Mit unserer neuen Version für den Browser von Microsoft profitieren nun noch mehr Nutzer von der Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob und welche Art von Werbung sie beim Surfen im Netz sehen möchten", sagt Till Faida, Mitgründer von Adblock Plus.

Die neue Version für den Internet Explorer basiert auf dem populären, bereits bestehenden Programm "Simple Adblock", dessen Entwickler sich der Adblock Plus-Initiative vor Kurzem angeschlossen haben. Zudem hat Adblock Plus den Programmcode seiner Community als Open-Source-Software zur Verfügung gestellt, wie es bereits zuvor bei allen anderen Versionen geschehen ist.

* Quelle: Web-stats.info - Marktanteile der Browser im Juni 2013

Über Adblock Plus: Adblock Plus ist der einfache Werbeblocker für das Internet. Das Add-on lässt sich in Sekundenschnelle installieren und blockiert anschließend aufdringliche Werbung im Internet. Mit der Browsererweiterung wird das Surfen im Web wieder attraktiver, sicherer und schneller. Mehr als 60 Millionen Internetnutzer weltweit vertrauen täglich auf Adblock Plus. Es ist damit das beliebteste Add-on im Web. Adblock Plus ist derzeit für die Browser Firefox, Internet Explorer, Chrome und Opera verfügbar sowie als App für Smartphones und Tablets mit Android-Betriebssystem erhältlich. Weitere Informationen unter: www.adblockplus.org

