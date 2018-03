EANS-Hauptversammlung: A-TEC Industries AG / Einladung zur Hauptversammlung

Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

A-TEC INDUSTRIES AG

Wien, FN 216262 h

Die am 31. Juli 2013 veröffentlichte Tagesordnung wird um den Tagesordnungspunkt "5. Wahlen in den Aufsichtsrat" ergänzt.

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Folgende Unterlagen liegen zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 1100 Wien, Kurbadstraße 8, Ansprechpartner Herr Robert Ivanovic, auf:

· ergänzte Tagesordnung

· Beschlussvorschläge zum Tagesordnungspunkt 5

· Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG

Diese Unterlagen sind außerdem im Internet unter www.a-tecindustries.com zugänglich und abrufbar und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen.

Wien, im August 2013

Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: A-TEC Industries AG Kurbadstraße 8 A-1100 Wien WWW: http://www.a-tecindustries.com Branche: Holdinggesellschaften ISIN: AT00000ATEC9 Indizes: Standard Market Continuous Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Franz Fehringer