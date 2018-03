"Kleine Zeitung "Kommentar: "Pasta in Ibiza und nicht Kreide in Medjugorje" (Von Frido Hütter)

Ausgabe vom 14.08.2013

Graz (OTS/Vorausmeldung) - Was haben der Rapper Bushido und FP-Chef Heinz Christian Strache gemeinsam? Sie lassen immer wieder Sprüche von der Leine, die stark polarisieren.

Frauenfeindliches, Schwulenhass der Eine, Daham statt Islam und Pummerin statt Muezzin der Andere. Dabei kokettieren beide mit dem Image, es ja nicht so ganz ernst zu meinen. Spaß muss sein, sagt das Schwein und pinkelt in die Vase rein.

Nun lassen Strache und seine Wahlwerber mit frommen Sprüchen aufhorchen: LIEBE deine NÄCHSTEN liest man dieser Tage auf Plakaten der FPÖ.

Aber hallo, trägt Giftzunge H. C. plötzlich die Bibel im Rucksack? War ihm im Urlaub ein Erweckungserlebnis beschert? Man könnte fast meinn, er habe in Medjugorje einen Teller geweihter Kreide verzehrt. Dabei weiß man doch, dass sein bevorzugtes Urlaubsziel Ibiza und seine Lieblingsspeise Pasta ist. Was also ist mit ihm geschehen?

Erstens einmal: Gar nichts. Findige Werber haben den Puls des Volkes gefühlt und mit wenig Mühe erkannt, dass Hassprediger derzeit nicht sehr gefragt sind. Vermutlich begreifen im Moment auch die Empörungsbereitesten, welche Gnade es ist, nicht in Syrien, Ägypten, Mali oder im Großraum Fukushima leben zu müssen.

Oder sie haben sich mit den Durchschnittseinkommen in der Ukraine oder der Slowakei vertraut gemacht und dann kurz auf den eigenen Lohnzettel geschaut.

Also muss man die Tonart wechseln und von Posaune auf Schalmei umstellen.

Aber es wäre nicht Strache, hätte er nicht auch hier einen tüchtigen Schwindel eingebaut. Als laut Lukasevangelium die Schriftgelehrten Jesus listig fragten, was mit "Liebe deinen Nächsten" denn gemeint sei, brachte der das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Dieser, nach orthodoxer Anschauung ein rassischer Außenseiter, hatte einen verletzten Juden versorgt, an dem jüdische Würdenträger achtlos vorbeigegangen waren. Jeder, der Hilfe braucht, so ist es gemeint, verdient die Liebe des Nächsten.

Strache plakatiert denn auch ein verfälschtes Zitat: "Liebe deine Nächsten." und fügt für die ganz Begriffsstutzigen hinzu: "Für mich sind das unsere Österreicher".

Jene Typen, die seinerzeit mit Jörg Haiders Kampagne "Er hat euch nicht belogen!" die größte Lüge plakatiert haben, arbeiten auch hier mit plumpen Taschenspielertricks.

Naja, vielleicht lesen ja nicht alle Österreicher so genau und beginnen tatsächlich Nächstenliebe im christlichen und nicht nationalen Sinn zu üben. ****

