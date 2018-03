WK-Kritik wird in Bauordnungsentwurf Rechnung getragen

Wiener Immobilientreuhänder sehen in neuer Bauordnung, verspätet aber doch, einen ersten Schritt zu günstigerem Wohnbau

Wien (OTS) - Großteils positiv bewertet die Fachgruppe der Wiener Immobilientreuhänder den heute im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellten Entwurf der neuen Wiener Bauordnung.

Mag. Hans Jörg Ulreich, Berufsgruppensprecher Bauträger der Fachgruppe Wien der Immobilientreuhänder in der Wirtschaftskammer:

"Aufgrund der Änderungen in der Bauordnung wird es künftig möglich sein, die Kosten beim Neubau von Wohnhausanlagen in Wien zu reduzieren. Damit hat die Stadt die laufende Kritik der WK endlich aufgenommen. Bleibt nur zu hoffen, dass zukünftig zahlreiche konstruktive Gespräche zwischen Wirtschaft und Politik stattfinden, um rascher als bisher zu konstruktiven Lösungen zum Wohle der Wienerinnen und Wiener zu kommen!"

Rückfragen & Kontakt:

PR Ulreich Bauträger GmbH

Tel.: 0699 - 108 94 622

Email: office @ ulreich.at