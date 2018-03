Pressekonferenz zur Nationalratswahl: "WahlweXel jetzt!" bringt Wahlberechtigte und Nichtwahlberechtigte zusammen.

Terminaviso und Einladung zur Pressekonferenz Zeit: Dienstag, 20. August, 10:30 Uhr Ort: Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien

Wien (OTS) - Die Initiative "WahlweXel jetzt!" greift im unmittelbaren Vorfeld der Nationalratswahl 2013 die private Praxis der Beratung mit Vertrauten über das Wahlverhalten auf, verwandelt sie in ein spektakuläres Event und setzt damit ein politisches Zeichen: Stimmberechtigte überlassen ihre Stimme jenen, die nicht an der Wahl teilnehmen dürfen.

Rund eine Million Menschen, die in Österreich leben, sind am 29. September 2013 nicht wahlberechtigt. Diese Tatsache macht die Nationalratswahl eigentlich zur demokratiepolitischen Farce. Die politische Initiative "WahlweXel jetzt!" begnügt sich nicht mehr mit Appellen an die Parteien, sondern schreitet zur Tat.

WahlweXel jetzt! präsentiert auf der Pressekonferenz ihr Kampagnenmaterial. Weiters stellen die VertreterInnen der Initiative die wichtigsten Kampagnentermine im Rahmen von "WIENWOCHE 2013" (12. - 29. September 2013) vor: eine Podiumsdiskussion am 12. September in der Brunnenpassage sowie das spektakuläre Abschlussevent am 25. September im WUK. In dessen Rahmen werden Nichtwahlberechtigte mitbestimmen, was Wahlberechtigte bei der Nationalratswahl 2013 wählen werden.

Für die Initiative WahlweXel jetzt! sprechen:

Martin Birkner, Imayna Caceres, Clifford Erinmwionghae, Fanny Müller-Uri, Hansel Sato, Kurto Wendt.

Pressekonferenz zur Nationalratswahl: "WahlweXel jetzt!" bringt

Wahlberechtigte und Nichtwahlberechtigte zusammen.



Datum: 20.8.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

Café Landtmann

Universitätsring 4, 1010 Wien



Bild(er) finden Sie nach Ende der Veranstaltung im AOM/Original Bild Service sowie im OTS Bildarchiv unter http://bild.ots.at, www.apa-fotoservice.at und www.picturedesk.com.

Rückfragen & Kontakt:

Fanny Müller-Uri

Tel.: 0664 / 1714330

E-Mail: kontakt @ wahlwexel-jetzt.org