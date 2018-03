Urteil bestätigt: AutoSock(R) als textile Schneeketten-Alternative nun auch in Italien zugelassen

Mailand (OTS) - Ein Urteil des regionalen Verwaltungsgerichts Latium hat bestätigt, dass AutoSock(R) als textiles Schneeketten-Äquivalent in Italien nun auch bei "Schneeketten-Pflicht"-Verkehrszeichen verwendet werden darf.

Ab dem nächsten Winter können Autofahrer auf Italiens Straßen nun auch AutoSock(R) als textile Schneeketten-Alternative nutzen. Das regionale Verwaltungsgericht Latium annullierte endgültig die Entscheidung des Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr aus dem Jahr 2012, welche die Anerkennung der Äquivalenz zwischen Auto-Sock(R) und traditionellen Metall-Ketten verweigerte. Das Urteil bestätigt die im Dezember 2012 getroffene Entscheidung durch das gleiche Gericht. AutoSock(R) verfügt über die gleichen sicherheits- und gleitschutzbezogenen Betriebseigenschaften für den Straßenverkehr in Italien wie Metall-Schneeketten. Zertifizierungen durch den TÜV-Süd bestätigen die Erfüllung der einschlägigen Leistungsstandards. Das Urteil ist rechtskräftig.

Polizei und Straßenverkehrsbehörden bereits offiziell informiert

Autofahrer, die AutoSock(R) benutzen, müssen damit in Italien keine möglichen Strafen befürchten. AutoSock(R) kann im nächsten Winter uneingeschränkt verwendet werden, auch bei "Schneeketten-Pflicht"-Verkehrszeichen.

AutoSock(R) am österreichischen Markt

In Österreich ist AutoSock(R) durch die ÖNORM V5121 über Austrian Standards zertifiziert. Das Österreichische Normungsinstitut wies bereits 2008 daraufhin, dass textile Gleitschutzvorrichtungen mit konventionellen Schneeketten bei "Schneeketten-Pflicht" rechtlich gleichzustellen sind. Bis dato ist die ÖNORM V5121 noch nicht im österreichischen Kraftfahrrecht integriert.

Über AutoSock(R)

AutoSock(R) wurde 1996 vom Norweger Bard Loetveit erfunden. Loetveit blieb mit seinem Auto aufgrund eines heftigen Schneefalls stecken und war nicht mit Schneeketten ausgerüstet. Kurzerhand zerriss er sein Hemd und nutzte die textilen Streifen als Traktionshilfe, indem er sie um die Reifen seines Fahrzeuges wickelte. Dadurch konnte er sich und sein Fahrzeug befreien.

In anderen europäischen Ländern, wie z.B. in Deutschland und Frankreich, sowie auch in den USA, ist AutoSock(R) bereits seit längerer Zeit zugelassen.

Seit der Markteinführung 2003 wird das Produkt von mehr als 3 Millionen Autofahrern verwendet. Großbritannien, Frankreich und Spanien sind die größten Märkte in Europa sowie Japan, Korea und die Vereinigten Staaten im Rest der winter-relevanten Welt. Daneben ist das Produkt von 13 verschiedenen Automobilherstellern als sinnvolle Zusatz-Ausstattung zugelassen. Ein Grund dafür ist, dass es eine Alternative bei Fahrzeugen mit wenig Platz im Radkasten ist, die es kaum oder schwer ermöglichen konventionelle Schneeketten zu montieren.

AutoSock(R) eignet sich besonders in Notsituationen bei winterlichen Straßenverhältnissen, da es in drei Minuten montiert werden kann. Das Produkt ist dadurch besonders in Städten und Regionen mit überraschenden Schneefällen nützlich.

Ein Paar AutoSock(R) (auf die Reifen der Antriebsräder zu montieren) wiegt 1kg (Pkw) bzw. 2kg (Lkw) und nimmt kaum Platz ein. Dadurch kann es das ganze Jahr im Kofferraum zwischen Wagenheber und Reserverad verstaut werden und ist somit in Not-Situationen sofort griffbereit.

Die Kombination aus Betriebssicherheit, überzeugende Traktionseigenschaften, einfache Montage, Selbst-Zentrierung, Kompatibilität mit modernen elektronischen Sicherheitssystemen (ABS, ESP, ETS, ASR usw), geringes Gewicht, Verstaufreundlichkeit, Vibrations- und Geräuschlosigkeit beim Fahren und Preiswertigkeit (Paar-Preis für Pkw etwa 60 Euro) hat AutoSock(R) zu einem außerordentlich erfolgreichen Produkt gemacht.

Das recyclebare Produkt überzeugt auch durch seine Umweltfreundlichkeit. Im Gegensatz zu konventionellen metall-basierenden Schneeketten beschädigt AutoSock(R) die Fahrbahnbeläge kaum. Dadurch verringern sich nötige Straßen-Reparaturen im Frühling.

Ebenso bewirkt das geringe Gewicht einen vergleichsweise geringeren CO2-Ausstoß.

Nähere Informationen über die Bezugsmöglichkeiten finden sich auf www.autosock.de oder über info @ autosock.com.

