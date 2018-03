Milchpreise - BZÖ-Huber: "Angekündigte Verbraucherpreiserhöhung an Bauern weitergeben"

"Dieses schwarze Abzock-Regime zu Lasten unserer Bauern muss ein Ende haben"

Wien (OTS) - "Der Konsument wird hemmungslos abgezockt, während Landwirtschaftsminister Berlakovich tatenlos zusieht wie viele Landwirte weiter um ihre Existenz kämpfen müssen", kritisierte heute BZÖ-Agrarsprecher Abg. Gerhard Huber angesichts der medial aufgrund der Trockenheit der vergangenen Wochen angekündigten Verbraucherpreiserhöhungen für Milch und Milchprodukte. "Bereits seit Jahren erleben die Konsumenten Preiserhöhungen bei Milchprodukten, die weit über der allgemeinen Inflationsrate liegen. So wurde Butter für die Österreicherinnen und Österreicher seit dem Jahr 2000 um unglaubliche 47 Prozent, Frischmilch um 43 Prozent teurer, während der Bauernmilchpreis weiterhin weit unter dem Produktionskosten liegt", so der BZÖ-Agrarsprecher.

Die Verantwortung hierfür trage die ÖVP, betonte Huber. "Diese ÖVP hat gemeinsam mit Raiffeisen den gesamten Bauernstand in die Abhängigkeit getrieben. Bereits heute haben wir die Situation, dass die österreichischen Bauern von den Raiffeisen-dominierten Molkereien bedeutend weniger für die Frischmilch bezahlt bekommen als etwa Bauern in Bayern oder Südtirol. Und das, obwohl der Konsument in Bayern rund 10 Prozent weniger für Milch und Milchprodukte bezahlt als in Österreich. Dieses schwarze Abzock-Regime zu Lasten unserer Bauern muss ein Ende haben", so Huber weiter, der Landwirtschaftsminister Berlakovich auffordert, sich endlich vor die Bauern zu stellen und sicherzustellen, dass die von Raiffeisen-Betrieben wie Bergland oder NÖM gegenüber dem Handel durchgesetzten Preiserhöhungen zu 100 Prozent an die Landwirte weitergegeben werden.

"Wir werden mit Argusaugen beobachten, ob der Landwirtschaftsminister hier seiner Verantwortung nachkommt. Aber auch Konsumentenschutzminister Hundstorfer ist gefordert, sich im Interesse der Konsumenten für eine faire Milchpreisgestaltung einzusetzen. Wir brauchen sowohl faire Produzentenpreise für den Milchanbieter als auch faire Preise für den Konsumenten", forderte Huber, der einen Schulterschluss zwischen Konsumenten und der Bauernschaft einmahnte. "Geben wir unseren Bauern eine faire Chance und sorgen wir gemeinsam dafür, dass qualitativ hochwertige Lebensmittel für alle Konsumenten leistbar bleiben und andererseits für unsere heimischen Landwirte die Basis für eine abgesicherte Existenz bestehen bleibt", so Huber abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ