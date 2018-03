Haller: Blaue hat man beim Hochwasser in NÖ nirgendwo gesehen, weil ihnen selbst das Wasser bis zum Hals steht

In NÖ sind bisher knapp 1.300 Schadensmeldungen eingelangt - rund acht Millionen Euro bereits ausbezahlt

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Die Blauen hat man beim Hochwasser nirgendwo gesehen, weil ihnen selbst das Wasser bis zum Hals steht, wenn man sich die Postenschacherei und internen Querelen bei der FPÖ in Niederösterreich vor Augen führt", kommentiert VP-LAbg. Hermann Haller heutige Aussagen der FP NÖ.

"Dass es Waldhäusl & Co. in Wahrheit nicht um Unterstützung für die Betroffenen geht, sondern rein ums Anpatzen und Schlechtmachen wird am Beispiel der raschen Hilfe nach der Hochwasserkatastrophe sichtbar. Knapp 1.300 Schadensmeldungen sind in Niederösterreich bislang eingelangt und rund acht Millionen Euro bereits ausbezahlt. Billige Parteipolitik auf Kosten von Betroffenen - das ist der Stil dieser Chaos-Partie", so der Landtagsabgeordnete.

