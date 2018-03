Karlheinz Töchterle: Überwiegende Mehrheit der Österreicher schätzt Wissenschafts- und Forschungsstandort Österreich

Wissenschafts- und Forschungsminister zur von Studienautor Ulram erarbeiteten Studie "Bedeutung von Wissenschaft und Forschung für die österreichische Bevölkerung"

Wien (OTS) - "Wissenschaft und Forschung haben in Österreich ein weit besseres Ansehen als gemeinhin angenommen. Die überwiegende Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher schätzt den Wissenschafts- und Forschungsstandort Österreich", so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle. In der von Studienautor Dr. Peter A. Ulram im Auftrag des Wissenschafts- und Forschungsministeriums erarbeiteten Studie zur "Bedeutung von Wissenschaft und Forschung für die österreichische Bevölkerung" bezeichnen 78 Prozent der Befragten Österreich als sehr guten oder ziemlich guten Standort für Wissenschaft und Forschung, rund 80 Prozent halten die Förderung von Wissenschaft und Forschung für eine sehr wichtige Aufgabe der österreichischen Politik. Sie stimmen überein, dass Wissenschaft und Forschung unser Leben "leichter, gesünder und angenehmer" machen. Mehr als zwei Drittel der Befragten ist außerdem bewusst, dass Wohlstand und wirtschaftliche Entwicklung in Österreich ohne einen hohen Stand an Wissenschaft und Forschung gefährdet sind. "Dem sind wir in den vergangenen Jahren gerecht geworden", verweist Töchterle etwa auf die Hochschul-Milliarde, die Unibauten, den Fachhochschulausbau, die langfristige Finanzierung des IST Austria und die zahlreichen Maßnahmen für Nachwuchswissenschaftler/innen. "Diesen Weg müssen wir konsequent weiter gehen - im Sinne einer weiteren Stärkung des Standortes."

Was sich in der Studie ebenso zeigt: Ein Drittel der Befragten ist stolz auf österreichische Spitzenleistungen in der Forschung. Vor allem in den Bereichen Medizin, Technik und Naturwissenschaften. Warum ist es "nur" ein Drittel? Eine mögliche Antwort findet sich in zwei weiteren Studienergebnissen: Zwar fühlen sich 45 Prozent der Befragten sehr gut bzw. gut über Entwicklungen in Wissenschaft und Forschung informiert, 70 Prozent meinen aber, dass sich Wissenschaftler und Forscher einer unverständlichen Fachsprache bedienen, und 65 Prozent halten Wissenschaft und Forschung für so kompliziert, "dass Leute wie ich gar nicht mehr folgen können". Das heißt: "Wissenschaft und Forschung müssen noch verständlicher kommuniziert werden", so Töchterle. Das Wissenschafts- und Forschungsministerium hat diesbezüglich gezielte Formate entwickelt -sowohl, um verschiedenen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu Wissenschaft und Forschung zu ermöglichen; als auch, um Wissenschaftler/innen und Forscher/innen bei ihren Kommunikationsaktivitäten zu unterstützen. Beispielsweise mit den vom BMWF seit 2008 angebotenen Medientrainings, von denen bisher rund 300 Wissenschaftler/innen profitiert haben.

Gezielte Formate des Ministeriums (zum Teil mit weiteren Partnern), um verschiedene Bevölkerungsgruppen mit Wissenschaft und Forschung in Berührung zu bringen:

+ Nachwuchsförderprogramm "Sparkling Science", mit dem bereits mehr als 45.000 Jugendliche erreicht wurden (BMWF investiert jährlich drei Millionen Euro)

+ "Young Science" - Zentrum für die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Schule: Es unterstützt u.a. die Anbahnung und Durchführung von Kooperationsprojekten.

+ "Kinderuniversitäten": Werden jährlich vom BMWF mit einer halben Million Euro unterstützt.

+ "ScienceSlam": Innovatives Konzept moderner, niederschwelliger Wissenschafts-kommunikation, initiiert von Bernhard Weingartner und seinem Team, vom BMWF unterstützt.

+ "Lange Nacht der Forschung": Aktuell laufen die Vorbereitungen zur nächsten Langen Nacht der Forschung, die am 4. April 2014 österreichweit stattfinden wird.

+ Forschungsschiff "MS Wissenschaft": Macht auch heuer wieder vom 6. bis zum 17. September in Österreich Station, wird vom BMWF und Wissenschaftsfonds FWF unterstützt.

+ "Science Goes Public": Die Aula der Wissenschaften wurde mit verschiedenen Formaten wie dem "Science Talk" zu einem Zentrum der Wissenschaftskommunikation ausgebaut.

+ "Wissenschaftsbücher des Jahres": Zuletzt haben sich 27.000 Personen an der Wahl beteiligt.

+ "Wissens-Trolley", der wertvolle Kinder- und Jugendsachbücher an Schulen bringt.

+ "Wissen finden": Die vom BMWF initiierte Online-Plattform hat zum Ziel, Informationen über die Wissenschafts- und Forschungslandschaft Österreichs zu bündeln, zu vernetzen und verstärkt sichtbar zu machen.

In der Bevölkerung gibt es laut der Studie ein hohes Maß an Zustimmung, für Wissenschaft und Forschung mehr Geld in die Hand zu nehmen. Neben der zweifellos notwendigen und unabdingbaren Finanzierung der öffentlichen Hand gibt es auch Potenzial für mehr private Mittel. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, soll u.a. die Verwendung von "Matching Funds" (aktuell gibt es sie bspw. im Rahmen der Hochschulraum-Strukturmittel, weiters sind sie Bestandteil des IST Austria-Finanzierungsmodells) ausgeweitet werden.

