ASFINAG: Einsatz von neuartigem Gerätebenzin schützt Umwelt und Arbeitnehmer

Neues Alkylatbenzin für Motorsägen und -sensen -reduziert Geruchs- und Rauchbelastung

Wien (OTS) - In den Sommermonaten haben Mäh- und Holzarbeiten an der Autobahn Hochsaison. Dabei kommen klarerweise Motorsägen- und -sensen zum Einsatz. Die ASFINAG setzt dabei in Zukunft auf Geräte- oder Alkylatbenzin. Dieser spezielle Treibstoff enthält aufgrund der besonderen Herstellung deutlich weniger Schadstoffe und verbrennt zusätzlich effektiver als herkömmliches Benzin. Der geringere Schadstoff-Ausstoß bedeutet damit auch ein Mehr an Umweltschutz. Trotz der im Vergleich zu herkömmlichem Benzin höheren Kosten kommt das Alkylatbenzin zukünftig in sämtlichen 43 Autobahnmeistereien zum Einsatz.

In der ASFINAG werden pro Jahr mehr als 35.000 Liter Treibstoff für Zwei-Takt-Motoren, wie sie in Motorsägen, Sensen und ähnlichen Geräten eingesetzt werden, verwendet. Das neue, so genannte Gerätebenzin, ist ein speziell raffinierter Treibstoff, der fast frei von Blei, Benzol, Aromaten, Schwefel und Stickoxiden ist. Dadurch fehlt auch der typische Benzingeruch. Vorteile dabei: geringerer Schadstoffausstoß, mehr Umweltschutz, geringere Belastung für Arbeitnehmer und stark reduzierte Geruchs- und Rauchbelastung. Ein weiterer Vorteil ist die relativ lange Lagerfähigkeit von Gerätebenzin von rund zwei Jahren. Die Bewährungsprobe im Einsatz hat das Benzin bereits erfolgreich absolviert - die Autobahnmeisterei Vomp (A 12 Inntal Autobahn) machte im Praxistext im Vorjahr bereits beste Erfahrungen. Nun sollen sämtliche 43 Autobahnmeistereien damit ausgestattet werden.

