Speak Dating ist zurück mit einem "Picnic Special 2.0" im Wiener Burggarten

Wien (OTS) - Eton Institute, das internationale Weiterbildungsinstitut in 1010 Wien, veranstaltet nun zum 10. Mal das äußerst beliebte Event "Speak Dating". Ein kulturelles Highlight, welches verschiedene Kulturen und Nationalitäten zusammen bringt, um die Sprachenvielfalt und den kulturellen Austausch in Wien zu fördern. Am 18. September 2013 wird ab 18 Uhr bei Schönwetter das "Speak Dating" Event in ein "Picnic Special 2.0" verwandelt, um noch die letzten warmen Sonnenstrahlen des Sommers in netter, internationaler Gesellschaft im Wiener Burggarten zu genießen.

Eton Institutes "Speak Dating" basiert auf dem Konzept, Personen zu vereinen, die verschiedene Muttersprachen sprechen und die Sprache Ihres "Speak Dates" üben oder erlernen wollen.

In gemütlicher und lockerer Atmosphäre gibt es genügend Gelegenheit, internationale Kontakte zu knüpfen, seine Sprachkenntnisse sowie seinen kulturellen Horizont zu erweitern. Die Teilnahme an dem Sprachaustausch Programm ist kostenlos, zur besseren Planung des Events wird jedoch um eine Voranmeldung gebeten.

"Es ist soweit unser "Picnic Special 2.0" geht am 18. September 2013 in die nächste Runde! Wir haben bereits im Juni ein Speak Dating "Picnic Special" geplant, allerdings hat das Wetter an diesem Tag leider nicht mitgespielt. Wir hoffen sehr, dass wir beim nächsten Termin, unserem "Speak Dating Picnic Special 2.0", mehr Glück mit dem Wetter haben und endlich das erste Outdoor Event veranstalten können. Speak Dating ist ideal für alle, die einen Abend lang in verschiedene Kulturen und Sprachen eintauchen wollen. Das Prinzip des Tandemprogramms ist ganz einfach: "Ich helfe Dir meine Muttersprache zu lernen und Du bringst mir Deine Muttersprache bei!" Beim kostenlosen Sprachaustausch Programm kann man seine Sprachkenntnisse ganz einfach an andere weitergeben. Speak Dating ist wirklich eine kommunikative, lebendige und kreative Methode, um eine neue Sprache zu lernen und fördert auch das selbstständige Lernen. Der Spaß kommt bei den multikulturellen Abenden auch nie zu kurz und es ist eine tolle Plattform, um neue Freunde aus aller Welt kennenzulernen. Jeder ist herzlich willkommen und wir freuen uns bereits auf eine bunte Mischung von Sprachen, Kulturen und auf einen lustigen, internationalen Abend," kommentiert Ines Danzinger, Marketing Executive bei Eton Institute.

Eton Institutes Speak Dating "Picnic Special 2.0"

Wann? Mittwoch, 18. September 2013, Beginn: 18.00 Uhr

Wo? Bei Picknickwetter: Burggarten, 1010 Wien, Bei Regen: Starbucks Coffeehouse, Bräunerstraße 2, 1010 Wien

Kosten? Kostenlos!

Spaßfaktor? Hoch!

Anmeldung unter www.eton.at

Über Eton Institute:

Das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum bietet Sprachkurse in über 100 Sprachen, sowie LehrerInnenausbildung, Kinderkurse, Berufliche Fortbildungskurse und Firmentrainings an. Für mehr Informationen wenden Sie sich an www.eton.at, oder kontaktieren Sie das Institut unter contact @ eton.at oder 0800 989889.

