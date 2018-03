Schon 1.500 Österreicher/-innen auf www.mein-anliegen.at

Wien (OTS) - Der Verein "Anliegen für Österreich" und die Plattform www.mein-anliegen.at wurden gegründet, um positive Anliegen für Österreichs Zukunft zu sammeln und an die Politik heranzutragen -konkret an Dr. Michael Spindelegger. Heute wurde das 1.500ste Anliegen freigeschaltet.

"Der Verein Anliegen für Österreich ist eine Bewegung, die wir stellvertretend für all jene gegründet haben, denen eine positive Zukunft Österreichs mehr am Herzen liegt, als das ständige Schlechtreden unseres Landes. Dass uns mittlerweile 1.500 Österreicherinnen und Österreicher ihre persönlichen Anliegen übermittelt haben, ist für uns die beste Bestätigung für unser Engagement. Unser ursprüngliches Ziel von 1.000 Anliegen haben wir damit bereits weit übertroffen", freut sich Michael Krammer, Obmann des Vereins "Anliegen für Österreich".

Keine "Likes" oder "Klicks" - sondern echte Anliegen von echten Bürgerinnen und Bürgern

Besonders bemerkenswert ist dabei, dass es bei www.mein-anliegen.at nach dem Motto "Qualität vor Quantität" nicht darum geht, möglichst viele "Klicks" oder "Likes" zu bekommen, sondern dass sich hier echte Privatpersonen die Mühe machen, ihr persönliches Anliegen zu formulieren und auf der Plattform zu veröffentlichen.

Ziel der Plattform: Positive Anliegen für die Zukunft Österreichs

Positive Anliegen sind der beste Motor für eine Gesellschaft. "Daher wollen wir auch weiterhin möglichst viele Österreicherinnen und Österreicher motivieren, uns ihr persönliches Anliegen für eine positive Zukunft Österreichs zu schicken", so Krammer. Alle auf der Homepage veröffentlichten Anliegen werden in weiterer Folge im "Buch der Anliegen für Österreich" zusammengefasst und beim "Abend der Anliegen für Österreich" am 13. September 2013 an Dr. Michael Spindelegger übergeben.

Rückfragen & Kontakt:

www.mein-anliegen.at

E-Mail: info @ mein-anliegen.at

Mobil: +43 676 490 20 62