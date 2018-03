ADCURAM Fertigbautechnik Holding AG erwirbt Aktienanteile an deutscher BIEN-ZENKER AG von Elk Fertighaus AG

Elk-Beteiligung an österreichischer Zenker bleibt bestehen

München/Schlüchtern/Schrems (OTS) - Die ADCURAM Fertigbautechnik Holding AG, ein Unternehmen der Münchner ADCURAM Gruppe, übernimmt die Anteile der ELK Fertighaus Aktiengesellschaft an der BIEN-ZENKER AG. Bisher hatte die in Schrems ansässige Elk Fertighaus AG als Marktführer am europäischen Fertighausmarkt 89,44 Prozent an der Bien-Zenker AG gehalten. Ein entsprechender Aktienkaufvertrag wurde am 12.8.2013 in Wien von beiden Parteien unterzeichnet.

Für die verbleibenden rund 10,56 Prozent im Freefloat befindlichen Aktien hat Adcuram ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot veröffentlicht.

Die Elk AG behält die Beteiligung an der österreichischen Zenker Hausbau GmbH, dem Fertigungswerk in Veitsch.

Dies gibt Erich Weichselbaum, CEO der Elk Fertighaus AG, heute, 13. August 2013, per Aussendung bekannt.

Über die Höhe der Transaktion wurde von den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Erich Weichselbaum, CEO der Elk Fertighaus AG: "Adcuram erwirbt von uns eine hoch profitable Beteiligung. Für uns kommt dieser Schritt strategisch genau zum richtigen Zeitpunkt: So können wir die finanzielle Position unseres österreichischen Stammhauses stärken, um mit einer signifikant verbesserten Eigenkapitalquote und auf wirtschaftlich sicherer Basis für unsere Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Partner neue Märkte und Geschäftszweige zu erschließen".

Dr. Florian Meise, Vorstand der ADCURAM Group AG: "BIEN-ZENKER ist ein erfolgreiches Traditionsunternehmen mit signifikantem Potenzial, das perfekt zu unserer Strategie passt. Wir werden die BIEN-ZENKER mit dem bestehenden Vorstand aktiv und nachhaltig weiterentwickeln."

Die Elk AG und Bien-Zenker werden weiterhin in Deutschland eng zusammenarbeiten: "Wir werden unsere gute Zusammenarbeit unter dem Titel der perfekten Verbindung von Know-How und Kapitalstärke fortsetzen: So wird beispielsweise Bien-Zenker Fenster aus einem Unternehmen der Elk-Gruppe verwenden, während Elk weiterhin Holz von Bien-Zenker beziehen wird", erklärt Elk-CEO Erich Weichselbaum.

Über Elk: Der ELK-Konzern produzierte im Jahr 2012 in Österreich und Deutschland mit rund 1.570 Mitarbeitern rund 1.600 Häuser. Im Jahr 2012 betrug der Umsatz 263 Mio. Euro. Der ELK-Konzern hat in Österreich einen Marktanteil von rund 33 Prozent und ist dreimal so groß wie der nächstgrößte Anbieter.

Über Bien-Zenker: Die Bien-Zenker AG fakturierte im Jahr 2012 mit ca. 425 Mitarbeitern rund 610 Häuser. Im Jahr 2012 betrug der Umsatz 116 Mio EUR. Die Bien-Zenker AG gehört in Deutschland zu den Top 5 Anbietern in der Fertighausindustrie. Die Produktpalette erstreckt sich vom frei geplanten Architektenhaus über Designhäuser sowie Holz-und Ökohäuser bis hin zu Konzepthäusern in verschiedenen Varianten und Ausbaustufen.

Über Adcuram: Die ADCURAM Group AG erwirbt Unternehmen mit signifikantem Potenzial und entwickelt diese aktiv und nachhaltig weiter. Die 2003 gegründete Industriegruppe mit Sitz in München versteht sich dabei als aktive Holding mit einem operativen Ansatz. Ein 50-köpfiges Spezialisten-Team erarbeitet gemeinsam mit dem Management der Tochterunternehmen Maßnahmen zur Weiterentwicklung und setzt diese vor Ort um. Gemeinsam erwirtschaften die ADCURAM Unternehmen mit rund 2.600 Mitarbeitern einen Umsatz von über 500 Mio. EUR.

Rückfragen & Kontakt:

Agentur loebell & nordberg gmbh

Hanna Below

Wipplingerstraße 29/9, 1010 Wien

Tel +43-1-890 44 06 10

E-Mail: office @ loebellnordberg.com