"Kleine Zeitung" Kommentar: "Die taktische Entsorgung eines Wahlkampfthemas" (Von Thomas Götz)

Ausgabe vom 13.08.2013

Graz (OTS/Vorausmeldung) - Der heiß umfehdete Entwurf zum neuen Lehrerdienstrecht geht nun ohne Einigung mit den Gewerkschaften und ohne Ministerratsbeschluß in die Begutachtung. Man kann das wahlweise als geschickten Schachzug oder als Notbremsung sehen.

Die Regierung neigt naturgemäß zur ersten Sichtweise. Man konnte Entschlossenheit, ja Einigkeit zeigen, wo es keine gibt. Und man hat knapp vor der Wahl gefährlichen Sprengstoff entsorgt. Das sieh aus wie Tatkraft und Gestaltungswille, und das ist gut für die Wahl.

Wahrscheinlich war die Operation aber einfach eine Notbremsung. Der Dauerkonflikt drohte, alle Beteiligten zu beschädigen. Die SPÖ konnte die ÖVP zwar lustvoll als Zauderer und Reformverhinderer vorführen, zugleich aber blieb auch an ihrer Ministerin etwas hängen. Claudia Schmied war als Verhandlungsführerin am Scheitern ja beteiligt.

Für die ÖVP war die Notbremsung noch dringlicher. Lange hätte sie den Spagat zwischen ihren Gewerkschaftern und jenen Teilen der Partei, die sich weitreichende Reformen der Mittelschule vorstellen können, ja wünschen, nicht mehr ausgehalten. Da ist Zeitgewinn schon fast ein Sieg, zumindest aber keine Niederlage.

In Wahrheit hat sich die Zwickmühle für die ÖVP nur auf der Zeitachse nach hinten verlagert, sie wird also nach der Wahl zuschnappen. Da von einer inhaltlichen Einigung keine Spur zu bemerken ist, wird die Partei sich im Herbst gegen ihre Gewerkschafter stellen müssen und damit eine getreue Klientel verärgern. Oder sie spielt das alte Spiel weiter und setzt sich damit dem Vorwurf aus, vor der Wahl nur taktisch zugestimmt zu haben.

Der Vorgang hat noch einen Vorzug für die Regierung. Über dem Getöse um Gehalt und Arbeitszeit gerät eine wichtige Frage aus dem Blick. Wieso steht in dem Entwurf nicht drin, was Claudia Schmied gemeinsam mit Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle verheißen hat? Dass nämlich für die Festanstellung künftig der Master-Abschluss Bedingung sein wird. Das nämlich steht im Entwurf nicht drin. Wird er Gesetz, kann in Zukunft ein Lehrer, der seine Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule gemacht hat, in der Oberstufe eines Gymnasiums unterrichten.

Die Begutachtung, die sonst eher eine Formsache ist, wird in diesem Fall also zur eigentlichen Auseinandersetzung über Sinn und Unsinn des Dienstrechts werden. Ob das besser ist als noch ein Dutzend Verhandlungsrunden? Einen Vorteil hat es: Nach dem Urnengang kann das Hirn wieder zugeschaltet werden.

