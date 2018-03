KURIER: Neue Details im Fall Julia Kührer

Staatsanwalt spricht von heftigem Faustschlag ins Gesicht und Molotow-Cocktail

Wien (OTS/Kurier) - In rund einem Monat steht Michael Kollitsch vor Gericht. Er soll die damals 16-jährige Julia Kührer aus Pulkau ermordet haben. Dem KURIER liegt die Anklageschrift vor. Und die wartet mit bisher unbekannten Details auf.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Kollitsch die junge Frau in seiner Videothek in Pulkau durch einen wuchtigen Faustschlag ins Gesicht verletzt hat. Ein Zahn brach ab, am Kiefer ließen sich Eindrückungen feststellen. Den Leichnam von Julia Kührer soll er dann auf sein Grundstück in Dietmannsdorf gebracht - und dort mit Hilfe eines Molotow-Cocktails in Brand gesetzt haben.

