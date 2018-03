Das PULS 4 Vizekanzlergespräch

Corinna Milborn interviewt Vizekanzler und ÖVP-Chef Michael Spindelegger. Rechtzeitig vor den Nationalratswahlen spricht sie mit ihm über seine Bilanz zur Koalition.

Wien (OTS) - Anlässlich der Nationalratswahl 2013 befragt PULS 4-Info-Chefin Corinna Milborn Vizekanzler, Außenminister und ÖVP-Chef Michael Spindelegger zu seinen Plänen für Österreich und zieht Bilanz über die ablaufenden fünf Jahre Koalitionsarbeit. Michael Spindelegger will bei der Wahl am 29. September klar als Nummer Eins hervorgehen und damit Bundeskanzler werden. In einer nächsten Regierung möchte er die Wirtschaft entfesseln und unsere Sparbücher retten.

Pro und Contra - Der AustriaNews Talk - Spezial

Das PULS 4 Vizekanzlergespräch

Montag, 12. August 2013 um 23:00 Uhr auf PULS 4

auch in HD und online

