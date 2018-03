AKNÖ fordert mehr Gerechtigkeit beim Strompreis!

Vizepräsident Wieser: "Tarife für Haushalte müssen noch billiger werden"

Wien (OTS/AKNÖ) - Seit Monaten befindet sich der Großhandelspreis für Strom im Sinkflug. Ab September senken endlich auch die Energieanbieter ihre Tarife, wenngleich mit 3,6 Prozent bei der EVN in Niederösterreich eher moderat: "Ein Schritt in die richtige Richtung, aber die Preissenkung könnte durchaus höher ausfallen", sagt AKNÖ-Vizepräsident Markus Wieser und fordert eine gerechtere Preisgestaltung.

Die AKNÖ verweist seit Jahren auf die zu hohen Stromkosten. Alleine binnen der letzten 18 Monate ist der Preis für Strom am Weltmarkt um rund 25 Prozent gesunken. Erst jetzt geben die heimischen Energieanbieter diesen Vorteil an die Haushalte weiter, allerdings in bescheidenerem Ausmaß. Immerhin um 10 Prozent senkt der Verbund ab 1. September seinen Stromtarif, die Energieallianz und somit auch die EVN nur um 3,6 Prozent.

Generell ortet die AKNÖ eine Schieflage bei der Finanzierung der Energiewende. Während die Industrie nur sechs Prozent der Ökostromförderung finanziert, zahlen die Haushalte bis zu 40 Prozent, was sich mit 64 Euro pro Jahr im Haushaltsbudget niederschlägt. "Diese Zahlen zeigen, wie notwendig eine gerechtere Tarifgestaltung zugunsten der privaten Haushalte ist, denn derzeit ist die Industrie dank satter Rabatte und Ausnahmen stark begünstigt. Hingegen sind die einkommensschwachen Familien besonders benachteiligt", sagt Markus Wieser. Ein geeignetes Mittel für faire Tarife wäre die von der AKNÖ schon lange geforderte Beweislastumkehr, wonach die Anbieter nachweisen müssen, dass die Preise auch angemessen sind.

AKNÖ-Energieexperte Robert Staudinger verweist auf den Tarifrechner für Strom und Gas unter noe.arbeiterkammer.at/konsumentenschutz: "Bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch eines Haushalts von 3.000 Kilowattstunden können durch einen Anbieterwechsel bis zu 100 Euro pro Jahr gespart werden. Die Preisänderungen im September sind eine gute Gelegenheit, wieder einmal die Kosten zu vergleichen."

Rückfragen & Kontakt:

AKNÖ-Wirtschaftspolitik,

Robert Staudinger, 01-58883-1632