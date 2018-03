Pressefrühstück: "Wie bleiben wir länger gesund? - Präventions-Charta Österreich"

Wien (OTS) - Im Europa-Vergleich sind Österreicher länger krank als in anderen Ländern. Es werden beträchtliche Summen in die Reparaturmedizin investiert, in Prävention und Gesundheitsförderung fließt jedoch nur ein kleiner Teil. Wie aber bleiben wir länger gesund und was können wir tun, um unsere Gesundheit zu stärken und Risiken zu vermeiden?

Um diese Fragen beantworten zu können, gilt es vorerst die Begriffe Prävention und Gesundheitsförderung genau zu definieren. Die AUVA hat es sich zur Aufgabe gemacht, bei den Gesundheitsgesprächen im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach 2013 das Thema der Prävention auf breiter Ebene und im Sinne des Anspruchs "prevention in all policies" zu diskutieren. Ziel ist eine akkordierte Begriffsdefinition als Ausgangspunkt für ein konzertiertes Vorgehen in der Gesundheitswelt.

Ihre Gesprächspartner sind:

Renate Römer, Obfrau AUVA

Manfred Felix, Obmann Pensionsversicherungsanstalt

Peter McDonald, Obmann SVA

Ingrid Reischl, Obfrau WGKK

Pressefrühstück: "Wie bleiben wir länger gesund? - Präventions-Charta

Österreich"



Datum: 17.8.2013, um 08:30 Uhr



