Rekordteilnehmerfeld beim 18. Vienna Chess Open: Über 700 Schachspieler aus 50 Nationen bei Top-Turnier im Rathaus

Wien (OTS) - Anmeldeboom bei der Internationalen Wiener Schachmeisterschaft 2013: Insgesamt sind vom 17. - 25. August über 700 Damen und Herren aus über 50 Nationen im Wiener Rathaus am Start. Angeführt wird das Rekordfeld von Großmeister Ivan Sokolov, mit Holland Team-Europameister. Österreichs Hoffnungen ruhen auf David Shengelia und Niki Stanec.

Das alle zwei Jahre ausgetragene Wiener Schachfestival entwickelt sich zu einem europäischen Top-Event. "Die Attraktivität für die Schachspieler liegt in der idealen Kombination, Schachsport unter optimalen Bedingungen ausüben und gleichzeitig den Urlaub in der Kunst- und Genussmetropole Wien verbringen zu können", freut sich Präsident Christian Hursky vom Veranstalter Wiener Schachverband. Neben Sokolov sind 20 Großmeister aus Russland, Brasilien, England, Frankreich, Deutschland, Bulgarien, Serbien, Israel, Korea, Schweden und Österreich am Brett.

Einiges vor hat auch die österreichische Weltklassespielerin Eva Moser: "Mein Minimalziel ist, beste Dame zu werden. Natürlich möchte ich auch gegen die Großmeister aufzeigen." Mit Spannung wird der Auftritt der erst 13jährigen Zhansaya Abdumalik aus Kasachstan erwartet. Sie hat schon jetzt die Stärke einer Meisterspielerin. Experten sehen in ihr eine zukünftige Weltmeisterin.

Eintritt: Das Vienna Chess Open kann täglich bei freiem Eintritt besucht werden.

Live: Top-Partien werden täglich live auf www.vienna-chess-open.at übertragen.

Simultan-Event: Hobby- und Vereinsspieler haben die einmalige Gelegenheit, sich mit dem Turnierfavoriten Großmeister Ivan SOKOLOV und der österreichischen Weltklassespielerin Eva Moser beim Simultanschach zu messen. Freitag, 16.08.2013 / 17.00 - 20.00 Uhr. Ort: 1010 Wien, Rathausplatz, Ecke Lichtenfelsgasse.

Wirtschaftsfaktor Vienna Chess Open: Wien wird bei der großen Teilnehmerzahl mit rund 5.000 Nächtigungen und einem kräftigen Impuls für den Wirtschafts- und Tourismusstandort rechnen können.

