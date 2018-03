EANS-Adhoc: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG / Wechsel an der Unternehmensspitze Bei der führenden Regionalbank im Süden Österreichs kommt es zu einer Veränderung an der Spitze des Vorstandes.

12.08.2013

Bei der führenden Regionalbank im Süden Österreichs kommt es zu einer Veränderung an der Spitze des Vorstandes. Der Aufsichtsrat der RLB Steiermark AG stimmte in seiner heutigen Sitzung dem Wechsel von Generaldirektor Markus Mair zur Styria Media Group AG zu. Martin Schaller wurde ab 1. Oktober 2013 zum neuen Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektor bestellt.

(Graz, 12.08.2013) Mit 1. Oktober 2013 wechselt der bisherige Generaldirektor der RLB Steiermark, Mag. Markus Mair, an die Spitze der Styria Media Group. "Markus Mair hat die Bank erfolgreich durch das wirtschaftlich schwierige Umfeld der letzten Jahre geführt und mit seiner verantwortungsvollen und zukunftsorientierten Führungsarbeit den bevorstehenden Wechsel überhaupt erst möglich gemacht. Die Neuausrichtung des Vorstandes der RLB Steiermark AG im vergangenen Jahr hat das Unternehmen massiv gestärkt", so Präsident Ing. Wilfried Thoma, Vorsitzender des Aufsichtsrates der RLB Steiermark AG.

Der 48jährige Markus Mair, welcher rund 20 Jahre unterschiedliche Positionen -davon acht Jahre als Generaldirektor - in der RLB Steiermark bekleidete, wird als Vorstandsvorsitzender die Führung der Styria Media Group übernehmen. Für den Wechsel entschied er sich nach reiflicher Überlegung und weil eine wesentliche Prämisse erfüllt ist: "Diese spannende Herausforderung in einer für mich nicht ganz unbekannten Branche kann ich nur annehmen, weil es für die Nachfolge in der RLB Steiermark einen perfekten Kandidaten gibt", so Mair. Zudem gehörte Mair dem Aufsichtsrat der Styria Media Group seit 2009 an.

MMag. Martin Schaller führt die RLB Steiermark weiter in die Zukunft In der RLB Steiermark setzt man auch in Zukunft auf hohe Kompetenz und Kontinuität. "Mit Martin Schaller konnten wir einen bei Raiffeisen exzellent verankerten Nachfolger für Markus Mair finden, der den eingeschlagenen Weg fortsetzen wird", betont Präsident Ing. Wilfried Thoma.

Martin Schaller (48), durch seine bisherigen beruflichen Stationen (u.a. BA CA, RLB OÖ AG) ein überaus erfahrener Banker, verantwortete seit 2012 in der RLB Steiermark den Vorstandsbereich Kapitalmarkt/Treasury sowie Vertriebssteuerung und gilt in Bank- und Fachkreisen als sehr kompetente, unternehmerisch orientierte und höchst integre Persönlichkeit. Martin Schaller zu seiner Ernennung: "Die RLB Steiermark ist als Marktführer im Süden Österreichs eine tragende, wesentliche Säule der heimischen Wirtschaft. Ich freue mich auf die verantwortungsvolle Aufgabe die traditionsreiche Bank zu führen und auf die Arbeit mit einem hoch professionellen, engagierten Team."

Rainer Stelzer und Matthias Heinrich komplettieren das Vorstandstrio Komplettiert wird das Vorstandsteam unverändert von Vorstandsdirektor Mag. Rainer Stelzer, der die Kundenbereiche verantwortet und dem Vorstand für Risiko und IT, Dr. Matthias Heinrich. Der erweiterten Geschäftsleitung gehören weiterhin Direktor Dr. Martin Stotter sowie Direktor Mag. Vinzenz Heher an, die ebenfalls für Kontinuität stehen.

