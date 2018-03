KORRIGIERTE WIEDERHOLUNG DER OTS0066 von heute: AktionsGemeinschaft: Markus Habernig zum neuen Bundesobmann gewählt

Forderung nach fairen Zugangsregeln "dringender und aktueller denn je"

Spittal an der Drau (OTS) - Im Rahmen des alljährlichen Sommertreffens der AktionsGemeinschaft wurde Markus Habernig zum neuen Bundesobmann der größten Studierendenorganisation des Landes gewählt.

Der 22 jährige gebürtige Kärntner und bisheriger Referent für Bildungspolitik an der ÖH WU erhielt 95,3 % der abgegebenen Stimmen und wird die nächsten zwei Jahre die Geschicke der AktionsGemeinschaft leiten. Habernig wird dabei von seinen Stellvertretern Michael Hambrusch und Katharina Sturm, sowie Geschäftsführer Thomas Fauster, Finanzreferentin Sarah Andreis und seinem Vorgänger, Florian Lerchbammer, dem jetzigen bildungspolitischen Sprecher, unterstützt.

Die AktionsGemeinschaft kann auf ein ausgesprochen produktives Arbeitsjahr zurückblicken, in dessen Mittelpunkt die erfolgreich geschlagenen ÖH-Wahlen standen. Als mit Abstand stimmen- und mandatsstärkste Fraktion wird sich die AktionsGemeinschaft auch in den nächsten zwei Jahren für die Anliegen der Studierenden einsetzen. Ihre Forderung nach fairen und transparenten Zugangsregeln in Massenfächern erhält im Zuge des Nationalratswahlkampfes neue Aktualität, aber auch die Forderung nach Einbindung der Universitäten in ein Transparenzgesetz will die AktionsGemeinschaft weiter voran treiben.

In seiner Dankesrede verwies Markus Habernig neben den bisherigen Erfolgen auch auf die zukünftigen Herausforderungen der Hochschulpolitik: "Gerade die aktuellen Entwicklungen machen deutlich, dass man qualitativ hochwertige Studienbedingungen in Massenfächern nur durch einen fair geregelten Hochschulzugang sicherstellen kann. Als Vertreterin aller konstruktiv denkenden Studierenden wird sich die AktionsGemeinschaft aktiv dafür einsetzen, dass die Regelungen den Kriterien der Fairness und Transparenz entsprechen werden. Denn derzeit sind die unzumutbaren Bedingungen bei Seminaranmeldungen und das für viele unerreichbare Ziel der Mindestzeit, die schlimmsten aller Beschränkungen", betont Markus Habernig abschließend.

