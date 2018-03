bet-at-home.com AG: 1. Halbjahresergebnis 2013 bestätigt Erfolgskurs (1.1. - 30.6.2013)

Düsseldorf (OTS) - bet-at-home.com blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2013 zurück. Die hochgesteckten Ziele konnten auch ohne ein Sportgroßereignis ein weiteres Mal übertroffen werden. Trotz einer signifikanten Reduktion der Werbeaufwendungen konnte der Rohertrag nahezu auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr gehalten werden. Die Bemühungen um ausgezeichnete Angebote und guten Service spiegeln sich auch im wachsenden Zuspruch der Kunden wider und so konnte die Anzahl der registrierten Kunden deutlich gesteigert werden.

Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2013 (1.1. bis 30.6.2013):

Rohertrag (Hold) 41,49 Mio. EUR (1. Halbjahr 2012: 42,11 Mio. EUR)

Konzernergebnis vor Steuern 7,39 Mio. EUR (1. Halbjahr 2012: - 3,34 Mio. EUR)

Geschäftszahlen 2. Quartal 2013:

Rohertrag (Hold) bei 18,80 Mio. EUR (Q2 2012: 21,00 Mio. EUR)

Konzernergebnis vor Steuern bei 3,84 Mio. EUR (Q2 2012: -5,45 Mio. EUR)

Wett- und Gamingumsätze:

Die Wett- und Gamingumsätze betrugen im 2. Quartal 2013 432,22 Mio. EUR (2. Quartal 2012: 561,47 Mio. EUR).

Bei kumulierter Betrachtung des ersten Halbjahres 2013 liegen die Wett- und Gamingumsätze bei 909,70 Mio. EUR (Jänner bis Juni 2012:

1.089,15 Mio. EUR), wobei darauf hingewiesen wird, dass im Geschäftsjahr 2012 aufgrund der Fußball-Europameisterschaft ein höheres Umsatzvolumen erzielt werden konnte. Darüber hinaus wurden im ersten Halbjahr 2013 unprofitable Märkte geschlossen, was im Vorjahresvergleich ebenso zu einem Umsatzrückgang geführt hat. Des Weiteren führte die Einführung der Sportwettensteuer in Deutschland und die damit verbundene Weitergabe an die deutschen Kunden im Ausmaß von 5% des jeweiligen Wetteinsatzes zu einem Umsatzrückgang.

Der geplante Rückgang der Umsatzerlöse bei gleichzeitiger Steigerung der Profitabilität untermauert das Ziel die Ertragskraft des bet-at-home.com AG Konzerns intensiv zu verbessern, wobei bereits im ersten Halbjahr 2013 diesbezüglich ausgezeichnete Erfolge erzielt werden konnten.

Rohertrag:

Der Rohertrag (Hold) als wichtigste Kennzahl im eGaming Markt lag im 2. Quartal 2013 bei 18,80 Mio. EUR (2. Quartal 2012: 21,00 Mio. EUR).

Der kumulierte Rohertrag (Hold) der ersten beiden Quartale 2013 liegt bei 41,49 Mio. EUR und ist somit mit -1,5% nur leicht unter dem Wert der Vergleichsperiode 2012 (42,11 Mio. EUR).

Netto Gaming Ertrag:

Der Netto Gaming Ertrag (Hold minus Betting bzw. Gaming Tax) betrug im 2. Quartal 2013 16,50 Mio. EUR (2. Quartal 2012 19,39 Mio. EUR).

Bei kumulierter Betrachtung des ersten Halbjahres 2013 liegt der erzielte Netto Gaming Ertrag (Hold minus Betting bzw. Gaming Tax) bei 35,97 Mio. EUR (Jänner bis Juni 2012 kumuliert: 38,24 Mio. EUR), wobei insbesondere die ab Juli 2012 eingeführte Sportwettensteuer in Deutschland zu diesem Rückgang führt.

Werbeaufwand:

Der Werbeaufwand des 2. Quartals 2013 betrug 6,63 Mio. EUR (2. Quartal 2012: 18,65 Mio. EUR), wobei diese geplante Reduktion des Werbeaufwands in einem Geschäftsjahr ohne sportlichem Großereignis der deutlichen Steigerung der Ertragskraft des bet-at-home.com AG Konzerns dient.

Der kumulierte Werbeaufwand des ersten Halbjahres 2013 liegt bei 16,62 Mio. EUR und damit um 13,12 Mio. EUR deutlich unter dem Wert der Vergleichsperiode 2012 (29,74 Mio. EUR). Damit konnte trotz einer Reduktion der Werbeaufwendungen um 44,1% der Rohertrag (Hold) im Vergleich zur Vorjahresperiode nahezu auf dem gleichen Niveau gehalten werden. Dies unterstreicht einmal mehr den Erfolg der ergriffenen Kundengewinnungs- bzw. Bindungsmaßnahmen, wobei eine signifikante Effizienzsteigerung erzielt werden konnte.

Unter die ergriffenen Marketingmaßnahmen fielen Investitionen in die Akquisition von Neukunden, sowie in die Reaktivierung bestehender Kunden, die zu einer weiteren erfolgreichen Stärkung der Marke bet-at-home.com führten. Durch die Kombination all dieser Maßnahmen konnte in weiterer Folge die Kundenbasis deutlich gesteigert werden. Der bet-at-home.com AG Konzern zählt aktuell mehr als 3,4 Millionen registrierte Kunden.

Konzernergebnis:

Das Konzern EBITDA für das 2. Quartal 2013 konnte gegenüber dem 2. Quartal 2012 deutlich gesteigert werden und beträgt 3,80 Mio. EUR (Q2 2012: -5,33 Mio. EUR).

Das Konzern EBITDA für die ersten 6 Monate 2013 liegt bei 7,25 Mio. EUR (Konzern EBITDA Jänner bis Juni 2012: -3,39 Mio. EUR).

Das Konzernfinanzergebnis im 2. Quartal 2013 (0,20 Mio. EUR) zeigt sich gegenüber dem 2. Quartal 2012 klar verbessert (Q2 2012: 0,04 Mio. EUR).

Ebenso konnte das Konzernfinanzergebnis der ersten beiden Quartale 2013 auf 0,45 Mio. EUR gesteigert werden (Q1 und Q2 2012: 0,35 Mio. EUR).

Das Konzernergebnis vor Steuern konnte im Q2 2013 gegenüber dem 2. Quartal 2012 weiter verbessert werden und beträgt 3,84 Mio. EUR (Q2 2012: -5,45 Mio. EUR).

Kumuliert über das erste Halbjahr 2013 beträgt das Konzernergebnis vor Steuern 7,39 Mio. EUR (1. Halbjahr 2012: -3,34 Mio. EUR).

Der Konzernjahresüberschuss des 2. Quartals 2013 liegt bei 2,46 Mio. EUR und damit deutlich über dem Wert der Vergleichsperiode 2012 (Konzernjahresfehlbetrag Q2 2012: -4,95 Mio. EUR).

Der Konzernjahresüberschuss der ersten 6 Monate 2013 beträgt 4,79 Mio. EUR (Konzernjahresfehlbetrag Jänner bis Juni 2012: -3,52 Mio. EUR).

Daraus ergibt sich ein Konzerneigenkapital zum 30.6.2013 in Höhe von 34,88 Mio. EUR (31.12.2012: 34,29 Mio. EUR).

Die Konzerneigenkapitalquote konnte trotz Dividendenausschüttung leicht gesteigert werden und betrug zum 30.6.2013 65,11% (31.12.2012:

64,16%).

Liquide Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens

Liquide Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens betragen zum 30.6.2013 25,80 Mio. EUR (31.12.2012: 39,60 Mio. EUR). In diesem Zusammenhang wird gleichzeitig auf zwei im ersten Quartal 2013 gegebene kurzfristige Darlehen an den Hauptaktionär in der Höhe von insgesamt 18,00 Mio. EUR hingewiesen, welche im Dezember 2013 rückgeführt werden.

