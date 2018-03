Kurier wegen Ehrenbeleidigung und Kreditschädigung verurteilt

Handelsgericht rehabilitiert ehemaligen ÖBB-Caterer e-express

Wien (OTS) - Das Handelsgericht Wien hat in einem noch nicht rechtskräftigen Zwischenurteil (Aktenzahl 18Cg 53/11 z) den Kurier wegen einer im April und Mai 2011 geradezu kampagnenartigen, exklusiven Berichterstattung gegen den damaligen ÖBB-Caterer e-express wegen Nichteinhaltung der journalistischen Sorgfaltspflicht zur Unterlassung, Widerruf (auf der Titelseite) und - dem Grunde nach - auch zu Schadenersatz verurteilt.

Der Kurier verbreitete laut Handelsgericht wahrheitswidrig, das Cateringunternehmen verkaufe in den ÖBB-Speisewägen durchgehend abgelaufene Waren oder Waren mit vorgetäuschter Qualität und Herkunft. Das Handelsgericht stellte daher grundsätzlich fest, dass durch die falschen Tatsachenbehauptungen des Kurier bei e-express einerseits ein tatsächlicher Schaden eingetreten ist und andererseits durch die vom Kurier verursachte Ehrenbeleidigung und Kreditschädigung auch für die Zukunft ein unwiederbringlicher Vermögensschaden drohe. Die Höhe des Schadens wird nach Rechtskraft des Urteils ein Sachverständiger feststellen. Faktum ist, dass e-express 2011 in seiner wirtschaftlichen Substanz schwer getroffen wurde. Das Unternehmen verlor mit einem Schlag über 30 Millionen Euro an Umsatz und musste innerhalb kurzer Zeit Hunderte Mitarbeiter abbauen.

Rechtsanwalt Dr. Peter Zöchbauer, der e-express in diesem Verfahren vertritt, meint zum Urteil: "Das Handelsgericht Wien hat klar aufgezeigt, innerhalb welcher Grenzen sich Journalisten auf Informanten und deren Behauptungen verlassen dürfen und mit welchen strengen Sorgfaltspflichten solche Aussagen zu prüfen sind. Die Unsitte, den Betroffenen nicht ausreichend Zeit für eine Stellungnahme einzuräumen, wurde in diesem nicht rechtskräftigen Zwischenurteil richtigerweise als sorgfaltswidrig qualifiziert. Die Höhe des allenfalls zu leistenden Schadenersatzes wird im Übrigen im fortgesetzten Verfahren zu prüfen sein. Der Fall bleibt also spannend."

