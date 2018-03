Geballte Hautkompetenz: Galderma und Spirig Pharma gehen gemeinsame Wege

Linz (OTS) - Der Schweizer Hautproduktehersteller Galderma hat mit 1. Juli 2013 das Dermatologieunternehmen Spirig Pharma mit Österreich-Sitz in Linz übernommen. Die starken Spirig-Marken wie Daylong(R) oder Excipial(R) bleiben auch weiterhin erhalten, ebenso wie die Österreich-Geschäftsführung und das Team der Spirig. "Galderma war ein Wunschpartner für Spirig", so Michael Etschmaier, nunmehr Geschäftsführer von Galderma Austria. "Die Produktportfolios beider Unternehmen ergänzen sich perfekt. Gemeinsam eröffnen sich große innovative Möglichkeiten im Bereich der Dermatologie." Galderma ist eine Tochter des Schweizer Nahrungsmittel-konzerns Nestlé und des französischen Kosmetikkonzerns L'Oréal.

Galderma Austria GmbH als gemeinsamer Name: Neue Produkteinführungen ab Herbst 2013

Einige Produkt-Neueinführungen sind schon 2013 zu erwarten. Der Ästhetikbereich A&C wird zu einem späteren Zeitpunkt in die österreichische Niederlassung integriert. Gemeinsamer Unternehmensname wird Galderma Austria GmbH. Der Österreich-Standort bleibt weiterhin in Linz, allerdings in größeren Büroräumlichkeiten unter neuer Adresse. Bis Ende 2013 werden die Werbematerialien auf den neuen Firmennamen umgestellt, in der Integrationsphase werden Unterlagen mit beiden Firmennamen kursieren. "Der Name Spirig wird noch bis Ende 2013 auf den Werbematerialien weiter geführt und sukzessive ausgetauscht", so Michael Etschmaier.

Hochzeitsglocken: große Erwartungen an die gemeinsame Zukunft

In der Erstinformation für Apotheker und Ärzte lassen Spirig und Galderma humorvoll die Hochzeitsglocken läuten: "Wir wollten zeigen, dass der Zusammenschluss für uns alle ein freudiges Ereignis ist", so Michael Etschmaier. "Wir haben einander lange geprüft. Wir haben vieles gemeinsam, ergänzen einander perfekt und freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft". Spirig Pharma war seit längerem auf der Suche nach einem Partner. Bereits im November 2011 hat das Unternehmen seine Generika-Sparte an die deutsche Stada verkauft.

Team wird weiter ausgebaut

2012 beschäftigte Spirig 390 MitarbeiterInnen, davon 270 in der Schweiz. Spirig Geschäftsführer Michael Etschmaier wird nun Geschäftsführer von Galderma Austria: "Wir haben die gleiche Kultur, die gleichen Ansätze. Unsere Erfolgsgeschichte kann nun weitergehen". Marc Wannhoff, Geschäftsführer der Galderma Laboratorium GmbH Deutschland: "Wie Galderma kann auch Spirig auf eine unternehmerische Erfolgsgeschichte im Bereich der modernen Dermatologie zurückblicken. Wir wissen, dass wir mit Spirig einen wunderbaren Partner haben", so Marc Wannhoff. "Darauf wollen wir in den kommenden Jahren aufsetzen." Galderma erkennt die große Chance, in Österreich eine wichtige Niederlassung mit einem erfahrenen Team auszubauen, daher wird die Mannschaft am Standort Linz aufgestockt.

Galderma neue Schweizer Nummer Eins

Galderma wird durch Spirig nicht nur weltweit größer, das Unternehmen mit bisher 4.000 Mitarbeitern und 31 Tochtergesellschaften wird mit der Übernahme zudem in seinem Heimatland Schweiz zum marktführenden Dermatologieunternehmen. Zusammen mit Spirig kommt Galderma nun insgesamt auf einen Umsatz von rund 1,7 Mrd. Franken. Spirig alleine setzte 2011 weltweit 98,4 Mio. Fr. um. Galderma konzentriert sich auch nach dem Kauf von Spirig Pharma auf die drei Segmente verschreibungspflichtige Medikamente (Rx Portfolio), Arzneimittel und Medizinprodukte (A&C Portfolio) sowie frei verkäufliche Medikamente und Dermatokosmetika (OTC Portfolio). Für Letzteres hat das Unternehmen die Vision, ein Pionier zu werden, der eine ganz neue Kategorie der Dermatologie schafft. Rund 20 Prozent der Einnahmen werden in Forschung und Entwicklung investiert. Spirig ist mit seiner Marke Daylong(R) offizieller Ausstatter des Österreichischen Ski-Nationalteams, Sponsor mehrerer österreichischer Beachvolleyballteams, Kooperationspartner des Österreichischen Segelverbandes und der Österreichischen Krebshilfe. Im Rahmen der erfolgreichen Kampagne "Sonne ohne Reue" engagiert sich Spirig auch gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe für die breite Aufklärung zum verantwortungsvollen Umgang mit der Sonne. "Alle langjährigen Partnerschaften werden wir selbstverständlich auch als Galderma weiter fortsetzen", so Etschmaier. Ab Herbst 2013 wird auch die neue Website von Galderma Austria verfügbar sein.

Neuer Name seit 1.7.2013

Galderma Austria GmbH

Neue Adresse ab 1.9.2013

Am Winterhafen 11

4020 Linz

www.galderma.at

Rückfragen & Kontakt:

Galderma Pressestelle:

eXakt PR GmbH. Wällischgasse 8, 1030 Wien

Carina Kink, E-Mail: kink @ exakt-pr.at, Dr. Andrea Wöber, E-Mail: woeber @ exakt-pr.at

Tel.: +43 (0)1-890 27 76-0, www.exakt-pr.at