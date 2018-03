BMASK: Einigung VKI-AWD erzielt

Hundstorfer: Tragfähiger Kompromiss im Sinne der Betroffenen

Wien (OTS/BMASK) - Die seit 2009 vom VKI im Auftrag des Konsumentenschutzministeriums gegen den AWD geführten "Sammelklagen" für rund 2.500 KonsumentInnen im Zusammenhang mit der Vermittlung von Immofinanz- und Immoeastaktien konnten heute nach intensiven Bemühungen von beiden Seiten im Rahmen eines Mediationsverfahrens beendet werden. VKI und Swiss Life Select Österreich GmbH gingen bei ihren Verhandlungen von einem Differenzschaden der KonsumentInnen in der Höhe von 23 Millionen Euro, basierend auf einem Kurs der Immofinanzaktie von 3,103 Euro aus. Auf dieser Grundlage konnte eine Einigung in Höhe von 11.144.000,00 Euro erzielt werden. ****

Für KonsumentInnen bedeutet dies, dass nach Abzug aller Kosten und der Quote für den Prozessfinanzierer FORIS jede Konsumentin und jeder Konsument rund 30 Prozent ihres Differenzschadens erhalten. Jene KonsumentInnen, die ihre Aktien noch halten, können selber entscheiden, ob sie diese verkaufen oder weiter behalten wollen. "Ich sehe dies als sehr tragfähigen Kompromiss an und bedanke mich bei beiden Parteien für ihre Anstrengungen, die dieses Ergebnis ermöglicht haben. Für die betroffenen KonsumentInnen konnte damit eine Lösung in ihrem Sinn gefunden werden. Viele Jahre weiteren Prozessführens bleiben ihnen so erspart", so Konsumentenschutzminister Rudolf Hundstorfer am Montag. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK)

Mag. Norbert Schnurrer, Pressesprecher des Sozialministers

Tel.: (01) 71100-2246

www.bmask.gv.at



www.facebook.com/bmask.gv.at