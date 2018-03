Treibhausgase 2012: Projizierter Rückgang um 3,4 %

Wien (OTS) - Das Umweltbundesamt hat im Auftrag des Lebensministeriums eine erste Abschätzung der österreichischen Treibhausgas-Emissionen für das Jahr 2012 durchgeführt. Die Treibhausgas-Emissionen werden voraussichtlich um 3,4 % sinken. Dieser Wert unterliegt noch einiger Unsicherheit. Maßgebliche Einflussfaktoren für den Rückgang 2012 sind der sinkende Verbrauch fossiler Energieträger und die witterungsbedingte hohe Produktion von Strom aus Wasserkraft. Die Treibhausgas-Inventur mit den exakten, qualitätsgesicherten Zahlen für das Jahr 2012 wird Mitte Jänner 2014 fertiggestellt und veröffentlicht.

Nach ersten Schätzungen des Umweltbundesamtes wird Österreich im Jahr 2012 voraussichtlich 80,0 Mio. Tonnen an Treibhausgasen emittieren. Gegenüber dem Jahr 2011 wäre dies eine Reduktion um 2,8 Mio. t CO2 Äquivalent oder 3,4%. Der überwiegende Teil des Rückgangs liegt bei jenen energieintensiven Betrieben in Österreich, die dem europäischen Emissionshandel unterliegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind im gesamten Emissionshandelsbereich die Treibhausgase um 2,2 Mio. t CO2 Äquivalent zurückgegangen. Die Emissionen außerhalb des Emissionshandels (Raumwärme, Verkehr, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft, Fluorierte Gase sowie die Anteile der Energieaufbringung und Industrie außerhalb des Emissionshandels) sind laut Schätzung um 0,6 Mio. t CO2 Äquivalent gesunken.

"Österreich verzeichnet seit 2005 eine deutlich abnehmende Tendenz in der Treibhausgas-Emission. Dieser Trend ist natürlich erfreulich und belegt den Erfolg der konsequenten Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen, aber lange kein Grund sich zurückzulehnen. Es gilt, die begonnenen Anstrengungen fortzuführen und weitere Maßnahmen zu setzen, um unser Ziel, minus 16% gegenüber 2005 im Nicht-Emissionshandelsbereich bis 2020, zu erreichen. Nur CO2 zu reduzieren ist aber nicht genug. Nachhaltiger Klimaschutz kann nur über die Reduktion von Treibhausgasen sowie Erneuerbare Energieträger und Energieeffizienz erfolgen", unterstreicht Umweltminister Niki Berlakovich.

"Österreich kann die erste Kyoto-Verpflichtungsperiode mit einem positiven Trend für 2012 und mit Hilfe eines ausgeweiteten Zertifikate-Ankaufsprogramms erfolgreich abschließen. Die Berechnungen unserer Experten und Expertinnen zeigen, dass wir damit voraussichtlich auch gut in die zweite Verpflichtungsperiode von 2013 bis 2020 starten. Jetzt gilt es in den Anstrengungen nicht nachzulassen und diese besonders außerhalb des Emissionshandels zu verstärken, insbesondere bei Gebäuden und im Verkehrsbereich", erläutert Umweltbundesamt-Geschäftsführer Georg Rebernig.

Die aktuelle Nahzeitprojektion zeigt die größte Reduktion im Sektor Energieaufbringung (1,86 Mio. t CO2 Äquivalent; d.s. - 13,3 %). Bedingt durch den Anstieg der Wasserkraftproduktion 2012 um rund 14 % gegenüber dem Vorjahr ist der Bedarf an Strom aus Wärmekraftwerken deutlich gesunken. Allein die Kraftwerke in Dürnrohr, Timelkam und Simmering melden in Summe Rückgänge von etwa 1,6 Mio. t CO2 Äquivalent.

Im Sektor Industrie ist ein Emissionsrückgang um rund 0,7 Mio. t CO2 Äquivalent (d.s. - 2,8 %) zu erwarten, wobei ein Großteil auf Reduktionen im Emissionshandelsbereich (0,5 Mio. t CO2 Äquivalent) zurückzuführen ist. Wesentlicher Anteil daran hat der vom Stahlwerk und Energiepark Donawitz gemeldete Rückgang von 0,3 Mio. t CO2 Äquivalent.

Trotz schlechter Witterung (kalter Winter im Jahr 2012, Anstieg der Heizgradtage um + 4,9 %) werden die Treibhausgas-Emissionen im Sektor Raumwärme um rund 1,2 % sinken. Zurückzuführen ist dieser Rückgang auf den vermehrten Einsatz von erneuerbaren Energieträgern, einer gesteigerten Energieeffizienz bei Heizungen und Gebäuden sowie auf den sinkenden Verbrauch von Heizöl (Erdgas jedoch plus rd. 5 %).

Der sinkende Verbrauch von Benzin (- 2,3 %) und der leichte Anstieg von Diesel (+ 0,5 %) bewirken eine Reduktion der Verkehrsemissionen um rund 0,2 Mio. t CO2 Äquivalent (- 0,8 %).

In der Landwirtschaft bleiben die Treibhausgas-Emissionen 2012 voraussichtlich konstant.

Der abnehmende Trend an Treibhausgas-Emissionen im Sektor Abfallwirtschaft aufgrund sinkender Deponieemissionen setzt sich auch im Jahr 2012 fort. Bei den Fluorierten Gasen (PFC, HFC und SF6) ist aber unter anderem aufgrund des Ersatzes von FCKW-haltigen Kühlmitteln durch HFC mit einem Anstieg der Emissionen zu rechnen.

