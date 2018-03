ORF-JournalistInnen gegen Partei-Proporz

Sorgen sich die Grünen um den ORF oder doch mehr um sich selbst?

Wien (OTS) - Die Grünen geben vor, sich um die Unabhängigkeit des ORF Sorgen zu machen. Anlass ist eine "MediaAffairs-Statistik", die ausschließlich Sendesekunden zählt, ohne darauf einzugehen, was berichtet wurde. Da die Grünen ihrer Meinung nach zu wenig Sendezeit bekommen haben, hat sich der Grüne Mediensprecher Dieter Brosz erlaubt, der ZiB-Redaktion ein "journalistisches Armutszeugnis" auszustellen und ortet "mangelndes Rückgrat". Grünen-Chefin Eva Glawischnig glaubt in der heutigen Kronen-Zeitung, dass Generaldirektor Alexander Wrabetz für die "Unabhängigkeit des ORF zu sorgen" hätte.

"Angeblich für die journalistische Unabhängigkeit des ORF zu sein und gleichzeitig Sendezeit nach dem Partei-Proporz einzufordern, ist einigermaßen skurril", so der Vorsitzende des ORF-Redakteursrates, Dieter Bornemann. "Die Grünen verlangen in Wahrheit übelsten Parteiproporz in der Berichterstattung. Sie glauben, sie haben das Recht auf Berichterstattung, völlig unabhängig davon, ob es journalistisch relevant ist oder nicht. Das hat nichts mit Unabhängigkeit zu tun, im Gegenteil: Das ist Partei-Funk, den die Grünen da verlangen."

Weder Partei-Zentralen noch ORF-Managment können bestimmen, wie die Berichterstattung im ORF ausfällt. Diese Entscheidung fällt ausschließlich in den Redaktionen. Unabhängigkeit und Ausgewogenheit wird nicht mit Stopp-Uhr und Lineal vermessen, sondern es zählt ausschließlich journalistische Relevanz. Nach diesem Maßstab werden die Grünen - wie jede andere politische Partei auch - beurteilt.

Interessanterweise gab es keine Kritik der Grünen an der "Mediawatch"-Statistik vom Mai. Hier war die Salzburger Grünen-Chefin Astrid Rössler und Eva Glawischnig auf Platz zwei und drei in der Sekunden-Statistik der Redezeit (nach Michael Spindelegger).

Dass SPÖ und ÖVP in der Berichterstattung (nicht nur im ORF, sondern in allen heimischen Medien) öfter vorkommen, als die Opposition hat journalistische Gründe: Regierungsparteien sind politisch verantwortlich und damit naturgemäß Gegenstand der politischen Berichterstattung. Aber allein der Gedanke, die Berichterstattung über Oppositions-Parteien würde im öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterdrückt, ist völlig absurd.

Im übrigen wird nicht jede Sende-Sekunde von den Betroffenen positiv gesehen: Justizministerin Beatrix Karl oder Karl-Heinz Grasser hätten auf so manchen ZiB-Auftritt in letzter Zeit wohl gerne verzichtet.

Wir ORF-JournalistInnen sind ausschließlich dem Publikum und journalistischen Grundsätzen verpflichtet. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass wir uns weder vom ORF-Management, noch von Partei-Zentralen vorschreiben lassen, wie wir zu berichten haben. Der Zuspruch des Publikums und mehrere nationale und internationale Auszeichnungen für unsere Berichterstattung und den Kampf gegen Parteieneinfluss im ORF zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Von KollegInnen aus anderen europäischen öffentlich-rechtlichen Sendern bekommen wir viel Anerkennung für die politische Unabhängigkeit, die wir uns in den vergangenen Jahren erkämpft haben.

Sollte den Grünen die Unabhängigkeit des ORF ein echtes Anliegen sein, und es ihnen nicht nur um ihr eigenes Vorkommen in den ORF-Sendungen gehen, dann gäbe es dafür lohnendere Aufgaben, als die grundlose Beschimpfung von ORF-Redaktionen: Etwa die Unterstützung der Initiativen der Redakteursvertretung zur weiteren Ent-Parteipolitisierung der ORF-Gremien und des Bestellmodus von EntscheidungsträgerInnen im ORF. Krokodilstränen über die angeblich fehlende Unabhängigkeit der ORF-Berichterstattung können sich die Grünen gerne sparen.

Der Redakteursrat des ORF:

Dieter Bornemann

Peter Daser

Eva Ziegler

Rückfragen & Kontakt:

Dieter Bornemann

Vorsitzender des Redakteursrates

Tel.: (01) 87878 12457