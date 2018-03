FSG-Katzian: ArbeitnehmerInnen haben von der ÖVP nichts Gutes zu erwarten!

Wunschliste an das Christkind muss auch finanziert werden

Wien (OTS/ÖGB) - "Die ÖVP hat im Wahlkampf ihre großzügige Ader entdeckt, sie kündigt Geschenke an Gott und an die Welt an: Alle sollen etwas davon haben - die ArbeitnehmerInnen durch eine Senkung des Eingangssteuersatzes, die Unternehmen durch direkte und indirekte Förderungen, die Familien durch einen neuen Freibetrag von 7.000 Euro pro Kind. Und gleichzeitig soll noch die Steuerquote auf unter 40 Prozent sinken und die Lohnnebenkosten sollen gesenkt werden. Wir freuen uns zwar für die großzügig Bedachten, würden aber gerne wissen, wie die ÖVP diese Wunschliste an das Christkind finanzieren möchte. Die Antwort darauf bleibt nach der heutigen Präsentation des Wahlprogramms wie viele andere Fragen offen", kommentiert Wolfgang Katzian, Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) im ÖGB.++++

So wäre es interessant zu erfahren, was sich hinter der Forderung nach einer Senkung der Lohnnebenkosten verbirgt, so Katzian weiter:

"Falls damit die Reduktion der Beiträge in die Krankenversicherung oder in den Insolvenzentgeltfonds gemeint sind, geht das nur zu Lasten der ArbeitnehmerInnen und wird abgelehnt."

Eine Mitarbeiterbeteiligung zusätzlich zur kollektivvertraglichen Lohn- und Gehaltserhöhung sei auch jetzt schon jederzeit möglich. Wie sich die ÖVP das vermutlich vorstelle, gehe es aber nicht um einen Vorteil für die Beschäftigten, sondern um ein Körberlgeld für die Unternehmer, und darum, sich kollektivvertragliche Erhöhungen zu ersparen, vermutet Katzian.

Völlig unklar bleibe auch die Forderung der Arbeitszeitflexibilisierung. "Über eine Erhöhung der täglichen Höchstarbeitszeit braucht man mit uns gar nicht reden. Schlagwörter wie ein flexibleres Arbeitsrecht lassen unsere Alarmglocken läuten", so Katzian: "Flexibilität à la ÖVP bedeutet immer Spielraum für die Arbeitgeber bei zusätzlichen Belastungen für die ArbeitnehmerInnen."

Fast schon skurril mute es an, dass die ÖVP trotz großzügiger Wahlversprechen bei ihrer Floskel "Nein zu neuen Steuern" bleibt:

"Die einzige Abweichung von diesem Njet ist die Ankündigung, sich für eine internationale Finanztransaktionssteuer starkmachen zu wollen. Wir sind schon gespannt, welche Ausnahmen und Schlupflöcher die ÖVP im Hinterkopf hat, um ihrer Klientel die Belastungen durch eine Finanztransaktionssteuer zu ersparen", so Katzian.

"Die Bilanz der Bundesregierung stimmt, wie Spindelegger betont. Sie könnte noch besser sein, hätte die ÖVP in den vergangenen Jahren nicht wichtige Projekte und Vorhaben zugunsten ihrer Klientelpolitik verzögert und gebremst - ein Kurs, der fortgesetzt werden soll, wenn man das heute präsentierte Wahlprogramm studiert. Jeder Arbeitnehmer weiß, dass er nicht mehr ausgeben kann, als er einnimmt. Die Menschen wissen genau, dass jede Maßnahme, die Geld kostet, gegenfinanziert werden muss und dass die ArbeitnehmerInnen dabei von der ÖVP nichts Gutes zu erwarten haben", sagt Katzian abschließend.

