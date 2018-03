ÖVP-Zukunftsprogramm – Kurz: Integration durch Leistung und gemeinsame Werte

Für uns zählt nicht, woher jemand kommt, sondern ob jemand bereit ist, sich bei uns einzubringen

Wien, 9. August 2013 (ÖVP-PD) Anlässlich der Präsentation des ÖVP-Zukunftsprogrammes betont Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz, Bundesobmann der Jungen ÖVP, zum Kapitel "Integration": "Wir haben es geschafft, die Diskussion über das Thema Integration dort hinzubringen, wo sie hingehört: in die Mitte der Gesellschaft, denn Integration betrifft uns alle. Hier erreicht man weder durch linke Träumerei, noch durch rechte Hetze etwas, sondern nur durch sachliche und ehrliche Politik. Genau dafür steht die ÖVP." ****

Damit Integration gelingt, braucht es sowohl eine Willkommenskultur in Österreich, als auch die Bereitschaft der Menschen mit Migrationshintergrund, sich integrieren zu wollen. Um das Thema gewinnen zu können, müssen wir besonders bei den Jungen ansetzen: "Mit dem Ausbau der sprachlichen Frühförderung, der Staatsbürgerschaft Neu und der Rot-Weiß-Rot-Fibel sind uns hier einige wichtige Schritte in Richtung funktionierender Integration gelungen. Fundament und Ausgangspunkt unserer Bemühungen im Integrationsbereich sind die Werte, die wir in Österreich leben und die uns verbinden. Klar ist aber, dass wir noch einen langen Weg

vor uns haben", so Kurz weiter. Die nächsten wichtigen Schritte werden hier die Umsetzung eines zweiten Kindergartenjahres, gratis für alle und verpflichtend für Kinder mit Sprachdefiziten, ein leichterer Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Card oder die Einführung der Bildungspflicht bis 18 sein.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp