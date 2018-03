ÖVP-Zukunftsprogramm – Töchterle: Ressourcen für die Zukunft

Gezielte Schritte zur weiteren Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und zum verstärkten Ausbau des Wissenschafts- und Forschungsstandorts

Wien, 9. August 2013 (ÖVP-PD) "Wenn wir heute die richtigen Weichen stellen, können wir auch in Zukunft die Chancen der Wissensgesellschaft bestmöglich nutzen. Wissenschaft und Forschung sind unsere Ressourcen für die Zukunft", ist Wissenschafts- und Forschungsminister Karlheinz Töchterle überzeugt. "Die ÖVP ist die Wissenschafts- und Forschungspartei", verweist er auf mehrere gezielte Schritte in den vergangenen Monaten wie etwa die in budgetär herausfordernden Zeiten gesteigerte Uni- und FH-Finanzierung im Rahmen der Hochschulmilliarde, die zahlreichen Unibauten, den Fachhochschulausbau, die langfristige Finanzierung des IST Austria und die zahlreichen Maßnahmen für Nachwuchswissenschaftler. "Die weitere Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und der verstärkte Ausbau des Wissenschafts-und Forschungsstandorts Österreich bilden sich auch im Zukunftsprogramm der ÖVP deutlich ab", so Töchterle, der als parteifreier Spitzenkandidat die Liste der Tiroler Volkspartei für die Nationalratswahl anführt. ****

Das ÖVP-Programm im Bereich Wissenschaft beinhaltet die Studienplatzfinanzierung und einen fairen Unizugang, der sich an vorhandenen Lehrkapazitäten orientiert. Daneben soll

das Erfolgsmodell Universitätsautonomie ausgebaut werden, worunter unter anderem die von Töchterle bereits angeregte Änderung des Bestellmodus für Uni-Räte fällt. Weitere Eckpunkte sind beste Qualität und Rahmenbedingungen für Lehrende und Studierende (treffsichere Studienbeihilfe, leistbare Studierendenkredite), die Stärkung der universitären Standorte und deren Profilschärfung sowie die Weiterarbeit mit dem österreichischen Hochschulplan und der Hochschulkonferenz. Auch die dauerhafte Absicherung von österreichischen Studienplätzen im Medizinstudium und in anderen Studien ist ein Punkt im ÖVP-Zukunftsprogramm. Im Bereich der Rot-Weiß-Rot-Card soll diese auch auf Bachelor-Abschlüsse ausgedehnt werden. Zentraler Punkt ist außerdem die Erhöhung des privaten Finanzierungsanteils. Dazu schlägt die ÖVP, neben maßvollen Studienbeiträgen, Finanzierungsinstrumente und Kooperationen mit Partnern aus der Wirtschaft vor. "Der private Anteil der Unifinanzierung soll – wie auch von der OECD mehrfach empfohlen – erhöht werden; dazu gehören maßvolle Studienbeiträge für jene, die es sich leisten können", so der Minister. Darüber hinaus sollen die Studienplätze an den Fachhochschulen um 10.000 auf rund 50.000 Plätze ausgebaut werden.

Im Forschungsbereich sieht das ÖVP-Zukunftsprogramm eine Steigerung der Forschungsquote und damit mehr Mittel für exzellente Forschung, vor allem die Grundlagenforschung, vor. "Langfristiges Ziel ist es, die Forschungsquote auf sechs Prozent des BIP zu erhöhen (Privatisierungserlöse in Forschung und Entwicklung investieren). Weiters soll die FTI-Strategie mit ausreichenden Mitteln versehen und konsequent umgesetzt werden. Brücken und Wissenstransfer(-zentren) zwischen Grundlagenforschung, angewandter Forschung und Wirtschaft sollen gestärkt werden, um Innovationsprozesse zu beschleunigen. Auch ein

Infrastrukturprogramm für die Forschung ist im ÖVP-Zukunftsprogramm vorgesehen. Darüber hinaus tritt die ÖVP für mehr Forschung und weniger Bürokratie ein. Durch eine Bündelung der Forschungsagenden sollen Synergien gesteigert und Doppelgleisigkeiten vermieden werden. Die Verbesserung der Beteiligung der Bevölkerung an und Kommunikation von Forschung, die bessere Positionierung Österreichs als starker internationalen Forschungspartner im Europäischen Forschungsraum, die Förderung von Nachwuchsforschern und Talenten sowie die Umsetzung eines Humanforschungs-Gesetzes (gesetzliche Absicherung in ethisch-sensiblen Themenbereichen).

