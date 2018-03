Rauchverbot: BZÖ-Widmann kritisiert ÖVP-Verbotspolitik

Wahlfreiheit für Wirte und Gäste!

Wien (OTS) - BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag Rainer Widmann warnt vor einer Ausweitung der Verbotspolitik mit ständigen Eingriffen des Staates unter dem Deckmantel des Nichtraucherschutzes. Die ÖVP wandle mittlerweile mit ihrer Verbotspolitik schon auf den Spuren der grünen "Verbotsfundis." "Das BZÖ ist klar gegen eine Verbotspolitik und die Allmacht des Staates bis in die persönlichen Lebensbereiche der Menschen hinein", so Widmann. Er erinnert, dass "Tourismus und Gastronomie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Österreich sind. Sie dürfen nicht durch eine Verbotspolitik a la ÖVP in ihrer Existenz gefährdet oder gar vernichtet werden!"

Das derzeitige ungerechte Gesetz der rot-schwarzen Bundesregierung sei eine Husch-Pfusch-Regelung und dringend reformbedürftig, so Widmann. "Rot und Schwarz haben teure Umbauten in der Gastronomie zu verantworten, um Raucher- und Nichtraucherzonen einzurichten. Jetzt vollzieht die ÖVP plötzlich einen Schwenk und fordert ein generelles Rauchverbot. Wirtschafts feindlicher geht es wohl nicht mehr", so Widmann.

"Statt einer neuerlichen Verschärfung des Rauchverbots in der Gastronomie verlangen wir die Wahlfreiheit für Wirte, zu entscheiden, ob man ein Raucher-Lokal sein möchte oder nicht", fordert Widmann und weiter: "Das BZÖ sagt ein klares "Ja" zum Nichtraucherschutz! Aber ohne Entmündigung der Gastwirte!"

