ÖVP-Zukunftsprogramm - Mitterlehner: Wohlstand und Chancen für alle

Standort und Unternehmen stärken, Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze sichern

Wien, 9. August 2013 (ÖVP-PD) "Österreichs Wirtschaft steht gut da und hat sich in den vergangenen zwölf Jahren besser entwickelt, als die Eurozone. Das ist aber kein Anlass für tatenlose Selbstzufriedenheit, sondern wir müssen weiter an der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Österreich arbeiten um Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze zu sichern", betont ÖVP-Bundesparteiobmann-Stellvertreter Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner anlässlich der heutigen Präsentation des ÖVP-Zukunftsprogrammes. "Aufgabe einer zukunftsorientierten Politik ist es, die Wirtschaft auf allen Ebenen zu entfesseln und zu stärken, damit die Unternehmen Arbeitsplätze schaffen können. Die SPÖ-Ideen für weitere Steuern, Mindestlöhne und höhere Überstundenzuschläge sind kontraproduktiv und gefährlich", warnt Mitterlehner. ****

"Wir müssen in Forschung und Entwicklung investieren, den Export vorantreiben und mit neuen Finanzierungsmöglichkeiten unsere Klein- und Mittelbetriebe stützen", so Mitterlehner. Im Wahlprogramm sind dazu rund 50 Punkte aufgelistet. So soll durch

die Abschaffung der Gesellschaftssteuer die Diskriminierung von Eigenkapital gegenüber Fremdkapital aufgehoben werden. Eine weitere Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft soll kleinen und mittleren Unternehmen die Finanzierung erleichtern. Eine Investitionszuwachsprämie neu und degressive Abschreibung soll mehr Investitionsanreize für Unternehmen schaffen. Der Faktor Arbeit soll entlastet werden, indem die Lohnnebenkosten gesenkt und die Lohnverrechnung vereinfacht werden. Auch die Arbeitszeit soll flexibilisiert werden. Die Erfolge im Export sollen weiter

ausgebaut werden, insbesondere durch Konzentration auf Wachstumsmärkte außerhalb Europas. Um zu einem Innovation Leader zu werden, sollen noch mehr KMU für Forschungsaktivitäten motiviert und die Verwertung wissenschaftlicher Ergebnisse in Unternehmen erleichtert werden. Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, sollen beispielsweise die Kooperationen zwischen Schule und Wirtschaft ausgebaut werden. Durch Verwaltungsvereinfachungen auf allen Ebenen des Staates sollen bürokratische Hemmnisse abgebaut werden.

"Wir gehen mit diesem Programm den Weg der Marktwirtschaft und des Wettbewerbs weiter. Zusätzliche Steuern und noch mehr Umverteilung würde Österreich nur schaden. Immerhin entfallen schon jetzt fast 50 Prozent aller weltweit ausgezahlten Sozialleistungen auf Europa, wo aber nur sieben Prozent der Erdbevölkerung leben", so Mitterlehner abschließend.

