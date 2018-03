ÖVP-Zukunftsprogramm - Berlakovich: Zukunftsweisend für die Umwelt und den ländlichen Raum

Aktive Umwelt- und Landwirtschaftspolitik für Österreich wird ausgebaut

Wien, 9. August 2013 (ÖVP-PD) "Österreich ist in der Umwelt-und Landwirtschaftspolitik in vielen Bereichen führend in Europa. Das zeigt sich in der hohen Lebensqualität, die die Menschen in Österreich haben. Eine lebenswerte Umwelt mit sauberem Wasser, reiner Luft und fruchtbaren Böden ist aber nicht selbstverständlich. Die ÖVP hat die richtigen Schwerpunkte gesetzt, um das zu ermöglichen. Das wird von den Österreichinnen und Österreichern und von zahlreichen Gästen aus dem Ausland geschätzt. Das Zukunftsprogramm der ÖVP baut darauf auf und sorgt dafür, dass unsere Bäuerinnen und Bauern auch weiterhin die Versorgung der Menschen mit hochwertigen, leistbaren Lebensmitteln unter höchsten Umweltstandards sicherstellen können. Der österreichische Feinkostladen mit einem lebendigen ländlichen Raum soll weiter ausgebaut werden", so der stellvertretende Bundesparteiobmann Lebensminister Niki Berlakovich zur heutigen Präsentation des ÖVP Wahlprogrammes. ****

Im Umweltbereich verbindet das Zukunftsprogramm Ökologie und Ökonomie mit Umsicht und Weitblick. "Umweltschutz ist Standortpolitik und unsere Verantwortung für die nachfolgenden Generationen. Wir wollen innovativen Umweltschutz durch Forschung und Entwicklung weiter forcieren. Damit entstehen neue Branchen und 'green jobs'. Der Schutz des Klimas und der Menschen wird weiterhin höchste Priorität haben, zum Beispiel mit einem Aktionsprogramm 'Hochwassersicheres Österreich'. Unsere Linie wird auch in Zukunft sein: Raus aus Atom, rein in Erneuerbare Energien durch die Energiewende", unterstreicht Niki Berlakovich.

