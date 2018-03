Darabos: ÖVP-Wahlprogramm arbeitnehmerfeindlich und Rückfall in Schüssel-Grasser-Zeiten

"Zuckerl für Konzerne und Reiche, saure Drops für die Arbeitnehmer"

Wien (OTS/SK) - "Massive Verschlechterungen für Arbeitnehmer und einen Rückfall in die unseligen Schüssel-Grasser-Zeiten" sieht SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos im Wahlprogramm der ÖVP. "Die Pläne der ÖVP zur Flexibilisierung der Arbeitszeit gehen voll zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In der Realität bedeutet das, dass die Menschen bis zu 60 Stunden in der Woche arbeiten sollen, und das für weniger Lohn", machte Darabos gegenüber dem SPÖ-Pressedienst deutlich. Österreich sei bereits jetzt schon eines jener Länder, in dem die meisten Überstunden gemacht werden. "Im Vordergrund muss daher stehen, Überstunden abzubauen. Die ÖVP will hingegen den Beschäftigten 12-Stunden-Arbeitstage aufbürden -das zeigt einmal mehr die arbeitnehmerfeindliche Ausrichtung der ÖVP", so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. ****

"Fast schon wie eine gefährliche Drohung" klinge das Ansinnen der ÖVP, Geld aus Privatisierungen für bestimmte Zwecke verwenden zu wollen. "Die zentrale Frage hier: Woher genau sollen diese Erlöse kommen?" Die Österreicherinnen und Österreicher würden sich noch mit Schrecken an die schwarz-blaue Regierungszeit erinnern, wo alles verscherbelt wurde, was nicht niet- und nagelfest war. "Die Privatisierungen der ÖVP-FPÖ-Koalition sind heute noch ein Fall für den Rechtsanwalt und gerichtsanhängig. Schüssel-Grasser reloaded wird es mit uns sicher nicht spielen."

Sehr wohl finden sich im VP-Programm allerdings zahlreiche Steuervergünstigungen für Unternehmen und Reiche - Stichwort Steuerabsetzbarkeit von Haushälterinnen. Darabos' Fazit des VP-Programms: "Zuckerl für Konzerne und Reiche, saure Drops für die Arbeitnehmer." (Schluss) ps/ah

